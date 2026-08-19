Оборонный комитет единогласно поддержал Хмару на должность министра обороны — нардеп

Парламентский оборонный комитет единогласно поддержал внесённую Президентом кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк в социальных сетях, пишет УНН.

Комитет по вопросам обороны поддержал кандидатуру Хмары на должность министра обороны. За — 15, единогласно - написал Железняк.

В Раде ожидается голосование за министров обороны и иностранных дел с "260+ голосами" - нардеп

Контекст

15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Фёдорова с должности министра обороны. На его место временно исполняющим обязанности руководителя был назначен бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара.

Позже во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Фёдорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.

И. о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.

18 августа Президент внёс на рассмотрение парламента представление на кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны, а Андрея Сибиги — на должность министра иностранных дел.