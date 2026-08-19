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Оборонний комітет одноголосно підтримав Хмару на посаду міністра оборони - нардеп

Київ • УНН

 • 2042 перегляди

Комітет Ради підтримав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. Рішення схвалили всі 15 присутніх членів.

Оборонний комітет одноголосно підтримав Хмару на посаду міністра оборони - нардеп

Парламентський оборонний комітет одноголосно підтримав подану Президентом кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах, пише УНН.

Комітет з питань оборони підтримав кандидатуру Хмари на посаду Міністра оборони. За 15, одноголосно

- написав Железняк.

У Раді очікується голосування за міністрів оборони і закордонних справ з "260+ голосами" - нардеп19.08.26, 09:22 • 2378 переглядiв

Контекст

15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.

18 серпня Президент вніс на розгляд парламенту подання на кандидатури Євгенія Хмари на міністра оборони, а Андрія Сибіги - на міністра закордонних справ.

Юлія Шрамко

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