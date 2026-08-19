У Раді очікується голосування за міністрів оборони і закордонних справ з "260+ голосами" - нардеп
Київ • УНН
У Раді очікують голосування за Євгенія Хмару та Андрія Сибігу на посади міністрів оборони і закордонних справ. Прогнозують понад 260 голосів за кожного.
У Верховній Раді сьогодні очікують голосування за міністрів оборони та закордонних справ, кандидати на яких Євгеній Хмара та Андрій Сибіга відповідно за поданням Президента Володимира Зеленського, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
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З його слів, розгляд питання міністрів у Раді очікується не відразу після початку засідання, ще повинні зібратися два профільні комітети, у компетенції яких розгляд кандидатур.
"Процедура призначення міністра це хвилин 30-40 десь так, по Міноборони навіть може бути довше", - зазначив Железняк.
"Голоси сильно ніхто не збирав", - зазначив нардеп і спрогнозував, що "на обидві кандидатури буде десь по 260+ голосів". "Тобто з запасом і інтриги не бачу", - вказав він.
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Контекст
15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.
Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.
Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.
Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.
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