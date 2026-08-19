У Раді тривають зустрічі з Хмарою та Сибігою після понад 5-годинного діалогу

$44.780.0851.830.02
ukenru
22:05 • 56 перегляди
Атака на Київ: щонайменше четверо постраждалих, пошкоджена дитяча лікарня
20:59 • 11206 перегляди
"Це було варте того": один із співорганізаторів протестів на підтримку Федорова оголосив про їх завершення
19:07 • 16332 перегляди
Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління - Корецький
16:44 • 23786 перегляди
Мудрій повідомили про підозру, але не затримували - адвокат
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 40668 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
19 серпня, 14:50 • 32004 перегляди
У результаті ворожої атаки на Житомир загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей отримали пораненняPhoto
19 серпня, 13:40 • 28793 перегляди
Водію Volkswagen повідомили про підозру за ДТП на зупинці в КиєвіPhotoVideo
19 серпня, 11:27 • 31273 перегляди
Спека до +37° повернеться ще цього тижня - синоптики
19 серпня, 10:46 • 30338 перегляди
Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до завдання ударів в кінці вересня – СЕО Fire Point Ірина Терех
19 серпня, 10:34 • 21031 перегляди
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
67%
746мм
Популярнi новини
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 35614 перегляди
рф верифікувала 79 осіб військових ЗСУ, які вважалися безвісти зниклими - ЛубінецьPhoto19 серпня, 15:04 • 5220 перегляди
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 27297 перегляди
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати16:55 • 19654 перегляди
У результаті атаки рф на Житомир кількість постраждалих зросла до 40, у МВС назвали імена загиблих поліцейськихPhoto18:50 • 11912 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати16:55 • 19718 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 40668 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 35683 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 49421 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 47857 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джефф Безос
Кім Чен Ин
Ірина Мудра
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомир
Південна Корея
Китай
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 27375 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 55994 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 92457 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 96765 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 103363 перегляди
Актуальне
Золото
Bild
Фільм
ATACMS
Техніка

У Раді тривають зустрічі з Хмарою та Сибігою після понад 5-годинного діалогу

Київ • УНН

 • 12767 перегляди

Депутати продовжили зустрічі з кандидатами на посади міністрів оборони та закордонних справ. Напередодні діалог тривав понад п’ять годин.

У Раді тривають зустрічі з Хмарою та Сибігою після понад 5-годинного діалогу

Зустрічі з кандидатами на посади міністра оборони Євгенієм Хмарою та міністра закордонних справ Андрієм Сибігою тривають у парламенті, після понад 5-годинного діалогу напередодні, повідомили у пресслужбі апарату Верховної Ради у середу, пише УНН.

Сьогодні зранку продовжились зустрічі народних депутатів від парламентських фракцій та груп із кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ — Євгенієм Хмарою та Андрієм Сибігою. Учора діалоги тривали понад п’ять годин

- повідомили у ВР.

Говорили, як вказано, "про завдання та виклики, які стоять перед державою, а також про бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи". Адже, як зауважується, ідеться про очільників відомств, від роботи яких значною мірою залежать обороноздатність держави, позиції України на міжнародній арені та досягнення її стратегічних цілей.

"Народні депутати наголошують на важливості постійного діалогу між урядом і парламентом, спільного розуміння пріоритетів та скоординованої роботи над рішеннями й законодавчими ініціативами, необхідними для посилення обороноздатності держави", - зазначили у ВР.

Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп18.08.26, 16:15 • 20575 переглядiв

Контекст

15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.

Юлія Шрамко

Політика
Верховна Рада України
Україна