У Раді тривають зустрічі з Хмарою та Сибігою після понад 5-годинного діалогу

Зустрічі з кандидатами на посади міністра оборони Євгенієм Хмарою та міністра закордонних справ Андрієм Сибігою тривають у парламенті, після понад 5-годинного діалогу напередодні, повідомили у пресслужбі апарату Верховної Ради у середу, пише УНН.

Сьогодні зранку продовжились зустрічі народних депутатів від парламентських фракцій та груп із кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ — Євгенієм Хмарою та Андрієм Сибігою. Учора діалоги тривали понад п’ять годин - повідомили у ВР.

Говорили, як вказано, "про завдання та виклики, які стоять перед державою, а також про бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи". Адже, як зауважується, ідеться про очільників відомств, від роботи яких значною мірою залежать обороноздатність держави, позиції України на міжнародній арені та досягнення її стратегічних цілей.

"Народні депутати наголошують на важливості постійного діалогу між урядом і парламентом, спільного розуміння пріоритетів та скоординованої роботи над рішеннями й законодавчими ініціативами, необхідними для посилення обороноздатності держави", - зазначили у ВР.

Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп

Контекст

15 липня Президент Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.

Т.в.о. голови МЗС після відставки уряду Юлії Свириденко став міністр попереднього уряду Андрій Сибіга.