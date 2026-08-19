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В Раде продолжаются встречи с Хмарой и Сибигой после более чем 5-часового диалога

Киев • УНН

 • 2226 просмотра

Депутаты продолжили встречи с кандидатами на должности министров обороны и иностранных дел. Накануне диалог продолжался более пяти часов.

В Раде продолжаются встречи с Хмарой и Сибигой после более чем 5-часового диалога

Встречи с кандидатами на должности министра обороны Евгением Хмарой и министра иностранных дел Андреем Сибигой продолжаются в парламенте после более чем 5-часового диалога накануне, сообщили в пресс-службе аппарата Верховной Рады в среду, пишет УНН.

Сегодня утром продолжились встречи народных депутатов от парламентских фракций и групп с кандидатами на должности министра обороны и министра иностранных дел — Евгением Хмарой и Андреем Сибигой. Вчера диалоги продолжались более пяти часов

- сообщили в ВР.

Говорили, как указано, "о задачах и вызовах, стоящих перед государством, а также о видении кандидатами ключевых приоритетов работы". Ведь, как отмечается, речь идет о руководителях ведомств, от работы которых в значительной степени зависят обороноспособность государства, позиции Украины на международной арене и достижение ее стратегических целей.

"Народные депутаты подчеркивают важность постоянного диалога между правительством и парламентом, общего понимания приоритетов и скоординированной работы над решениями и законодательными инициативами, необходимыми для усиления обороноспособности государства", - отметили в ВР.

Зеленский внес представления о назначении Хмары и Сибиги, голосование состоится завтра - нардеп18.08.26, 16:15 • 20334 просмотра

Контекст

15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место исполняющим обязанности руководителя был назначен бывший и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.

И.о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.

Юлия Шрамко

Политика
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Украина