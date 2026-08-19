В Раде ожидается голосование за министров обороны и иностранных дел с "260+ голосами" - нардеп

В Верховной Раде сегодня ожидают голосования за министров обороны и иностранных дел, кандидатами на должности которых по представлению Президента Владимира Зеленского являются Евгений Хмара и Андрей Сибига соответственно, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

По его словам, рассмотрение вопроса о министрах в Раде ожидается не сразу после начала заседания, ещё должны собраться два профильных комитета, в компетенцию которых входит рассмотрение кандидатур.

"Процедура назначения министра — это минут 30–40 примерно, по Минобороны даже может быть дольше", — отметил Железняк.

"Голоса особо никто не собирал", — отметил нардеп и спрогнозировал, что "по обеим кандидатурами будет где-то по 260+ голосов". "То есть с запасом, и интриги не вижу", — указал он.

Зеленский внес представления о назначении Хмары и Сибиги, голосование состоится завтра - нардеп

Контекст

15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Фёдорова с должности министра обороны. На его место временно исполняющим обязанности руководителя был назначен бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара.

Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Фёдорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.

И. о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.

В Раде продолжаются встречи с Хмарой и Сибигой после более чем 5-часового диалога