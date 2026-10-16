Федоров должен объяснить, куда исчезли обещанные им государственные проекты на миллионы, — эксперт

Экс-министр обороны Михаил Федоров

Экс-министр обороны Михаил Федоров должен отчитаться о результатах масштабных государственных инициатив, которые он презентовал в течение последних лет, но которые так и не стартовали. Среди них реформа ТЦК, создание центров компетенций для военных, украинский аналог DOGE, государственный дашборд, «єВідрядження» и другие. Об этом написал политолог Евгений Магда, комментируя последние публичные заявления Федорова.

«Экс-министр, находясь в различных статусах в течение полномасштабного вторжения РФ, анонсировал разнообразные государственные инициативы, которые так и не пошли дальше ярких презентаций», — пишет Магда.

В частности, эксперт напомнил, что в январе 2026 года Федоров обещал комплексный аудит и реформу ТЦК. В марте Минобороны сообщило о планах создания центров компетенций Middle Strike, Deep Strike и артиллерии. По словам Магды, судьба этих инициатив остается непонятной. Провалилась, по убеждению эксперта, и программа Федорова по оценке эффективности правительства.

«Еще в июле 2025-го Михаил Альбертович объявил о создании украинского аналога DOGE — американского Департамента эффективности правительства, инициированного Илоном Маском. Американский проект провалился, а украинский даже не начался. Зато само обещание позволило Федорову публично рассуждать об эффективности государства», — отметил Магда.

Также эксперт упомянул государственный дашборд, который должен был показывать украинцам ключевые показатели жизни страны — от бюджета до медицины.

«Было бы интересно увидеть на таком дашборде и выполнение обещаний самого Федорова», — иронизирует политолог.

Отдельно Магда напомнил о «єВідрядження», которое должно было заработать еще 1 сентября 2022 года и позволить предпринимателям выезжать за границу через «Дію» с залогом в 200 тысяч гривен. Сервис так и не заработал.

«Хотя у этих историй разные даты и разные задачи, однако один автор и схожая судьба: они провалились, так и не сдвинувшись с места. Поэтому, прежде чем продавать украинцам собственное светлое политическое будущее, Федорову было бы неплохо ответить за невыполненные обещания прошлого», — подытожил Евгений Магда.