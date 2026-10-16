Федоров має пояснити, куди зникли обіцяні ним державні проєкти на мільйони, - експерт
Київ • УНН
Євген Магда закликав Михайла Федорова пояснити долю обіцяних реформ і сервісів, зокрема реформи ТЦК та «єВідрядження».
Ексміністр оборони Михайло Федоров має прозвітувати про результати масштабних державних ініціатив, які він презентував протягом останніх років, але які так і не стартували. Серед них реформа ТЦК, створення центрів компетенцій для військових, український аналог DOGE, державний дашборд, "єВідрядження" та інші. Про це написав політолог Євген Магда, коментуючи останні публічні заяви Федорова.
"Ексміністр, перебуваючи в різних статусах протягом широкомасштабного вторгнення РФ, анонсував різноманітні державні ініціативи, які так і не пішли далі яскравих презентацій", - пише Магда.
Зокрема, експерт нагадав, що у січні 2026 року Федоров обіцяв комплексний аудит і реформу ТЦК. У березні Міноборони повідомило про плани створення центрів компетенцій Middle Strike, Deep Strike й артилерії. За словами Магди, доля цих ініціатив залишається незрозумілою. Провалилася, на переконання експерта, і програма Федорова з оцінювання ефективності уряду.
"Ще в липні 2025-го Михайло Альбертович оголосив про створення українського аналога DOGE - американського Департаменту ефективності уряду, ініційованого Ілоном Маском. Американський проєкт провалився, а український навіть не почався. Зате сама обіцянка дозволила Федорову публічно розмірковувати про ефективність держави", - зазначив Магда.
Також експерт згадав державний дашборд, який мав показувати українцям ключові показники життя країни - від бюджету до медицини.
"Було б цікаво побачити на такому дашборді й виконання обіцянок самого Федорова", - іронізує політолог.
Окремо Магда нагадав про "єВідрядження", яке мало запрацювати ще 1 вересня 2022 року та дозволити підприємцям виїжджати за кордон через "Дію" із заставою 200 тисяч гривень. Сервіс так і не запрацював.
"Хоча у цих історій різні дати й різні завдання, проте один автор і схожа доля: вони провалилися, так і не зрушивши з місця. Тому, перш ніж продавати українцям власне світле політичне майбутнє, Федорову було б непогано відповісти за невиконані обіцянки минулого", - підсумував Євген Магда.