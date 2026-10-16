Федоров має пояснити, куди зникли обіцяні ним державні проєкти на мільйони, - експерт

Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів

Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів

Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів

Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів

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