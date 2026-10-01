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Не закрыл небо и упустил закупку ракет для Patriot, но показал ИИ-ролик о роботах - Магда упрекнул Федорова в пустых презентациях

Киев • УНН

 • 1324 просмотра

Политолог Евгений Магда назвал "Закрытое небо" невыполненным обещанием. Он раскритиковал ролики, созданные ИИ, об "Армии роботов" и проблемы с закупками.

Не закрыл небо и упустил закупку ракет для Patriot, но показал ИИ-ролик о роботах - Магда упрекнул Федорова в пустых презентациях

Анонсированное экс-министром обороны Михаилом Федоровым "Закрытое небо", способное сбивать 95% дронов, оказалось маркетинговым ходом, который не дал обещанных результатов. На смену ему пришли ИИ-ролики об "Армии роботов", что лишь усиливает разочарование общества на фоне упущенной Федоровым закупки ракет для Patriot и досрочно израсходованных средств оборонного бюджета. Об этом написал политолог Евгений Магда, передает УНН.

"На посту министра Федоров заверил, что его наработки помогут перехватывать не менее 95% ракет и дронов. В итоге пафосно презентованное "Закрытое небо" оказалось лишь словами", - написал политолог.

На этом фоне Федоров презентовал "Армию роботов". Однако вместо новой надежды ИИ-ролики могут вызвать еще большее разочарование, считает Магда.

"Показывая красивый ИИ-ролик, где воюют роботы, нам дают очередную напрасную надежду. Когда, кроме роликов, ничего нет – это демотивирует. Потому что в таком виде продавать надежду обществу, которое ищет спасения в чем угодно, - аморально", - отметил он.

Разрыв между презентациями и результатами политолог проиллюстрировал данными "Украинской правды", согласно которым команда Федорова упустила закупку ракет для Patriot, а другие оборонные закупки начала с критическим опозданием.

"Команда Федорова, занимаясь распределением финансов, упустила подписание соглашения о закупке ракет для Patriot. Представители ОПК сообщили "Украинской правде", что при Федорове Минобороны фактически закрылось от профильных ассоциаций и провалило тендеры по заказу и производству оружия. В оборонном комитете Рады также сигнализируют о дефиците оборонного бюджета в $27-28 млрд и рисках для выплат военным, поскольку этот бюджет был израсходован Федоровым еще в начале года", - подчеркнул политолог.

В результате, по его словам, вместо выполненных обещаний остались презентации, тогда как проблемы с закупками, бюджетом и военными программами приходится решать уже после отставки Федорова.

"Именно это и пугает. Пузырь красивой презентации - и всё. Закупку ракет Patriot упустили, потому что были заняты освоением средств; выплаты военным вымыли наперед; программу "Контракт 18-24" толком так и не запустили; пафосно презентованное "Закрытое небо" оказалось лишь словами. И на этом фоне мы снова видим голливудский ИИ-ролик. "Армия роботов"", - подытожил Магда.

Он подчеркнул, что во время войны общество ожидает от подобных проектов защиты гражданских и военных, не воспринимая их как имитацию и рекламу.

"Когда Федоров говорит о 95% перехватов, люди слышат, что их защитят. Когда говорит о новых контрактах, военные слышат, что условия их службы изменятся. Когда показывает роботов - солдат на передовой надеется, что вместо него туда пойдет машина. Когда это оказывается ложью, своеобразным "маркетинговым ходом", возникает полное разочарование. Поэтому ответственность за такие слова намного выше, чем ответственность за очередную презентацию стартапа", - резюмировал политолог.

Лилия Подоляк

Война в УкраинеПолитика
ИИ (искусственный интеллект)
Война в Украине
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
MIM-104 Patriot