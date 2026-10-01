Не закрив небо і пропустив закупівлю ракет для Patriot, але показав ШІ-ролик про роботів - Магда дорікнув Федорову за порожні презентації

Анонсоване ексміністром оборони Михайлом Федоровим "Закрите небо" зі збиття 95% дронів виявилося маркетинговим ходом, який не дав обіцяних результатів. На зміну йому прийшли ШІ-ролики про "Армію роботів", що лише посилює розчарування суспільства на тлі пропущеної Федоровим закупівлі ракет для Patriot та достроково витрачених коштів оборонного бюджету. Про це написав політолог Євген Магда, передає УНН.

"На посаді міністра Федоров запевнив, що його напрацювання допоможуть перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів". У підсумку Пафосно презентоване "Закрите небо" виявилося лише словами", - написав політолог.

На цьому тлі Федоров презентував "Армію роботів". Проте замість нової надії ШІ-ролики можуть викликати ще більше розчарування, вважає Магда.

"Показуючи гарний ШІ-ролик, де роботи воюють, нам дають чергову марну надію. Коли, окрім роликів, нічого немає – це демотивує. Бо в такому вигляді продавати надію суспільству, яке шукає порятунку в будь-чому, - це аморально", - зазначив він.

Розрив між презентаціями та результатами політолог проілюстрував даними "Української правди", за якими команда Федорова пропустила закупівлю ракет для Patriot, а інші оборонні закупівлі розпочала із критичним запізненням.

"Команда Федорова, займаючись розподілом фінансів, пропустила підписання угоди на закупівлю ракет для Patriot. Представники ОПК повідомили "Українській правді", що за Федорова Міноборони фактично провалило тендери із замовлення і виробництва зброї. В оборонному комітеті Ради теж сигналізують про дефіцит оборонного бюджету у $27-28 млрд та ризики для виплат військовим, бо цей бюджет був витрачений Федоровим ще на початку року", - наголосив політолог.

У результаті, за його словами, замість виконаних обіцянок залишилися презентації, тоді як проблеми із закупівлями, бюджетом і військовими програмами доводиться вирішувати вже після відставки Федорова.

"Це, власне, і лякає. Бульбашка красивої презентації – і все. Закупівлю ракет Patriot проґавили, бо були зайняті освоєнням коштів; виплати військовим вимили наперед; програму "Контракт 18-24" толком і не запустили; пафосно презентоване "Закрите небо" виявилося лише словами. І на цьому фоні ми знову бачимо голлівудський ШІ-ролик. "Армія роботів"", - підсумував Магда.

Він наголосив, що під час війни суспільство очікує від подібних проєктів захисту цивільних і військових, не помічаючи в них ознак несправжньості та реклами.

"Коли Федоров говорить про 95% перехоплення, люди чують, що їх захистять. Коли говорить про нові контракти, військові чують, що їхні умови служби зміняться. Коли показує роботів – солдат на передовій сподівається, що замість нього туди піде машина. Коли це виявляється брехнею, таким собі "маркетинговим ходом", виникає повне розчарування. Тому відповідальність за такі слова набагато більша, ніж відповідальність за чергову презентацію стартапу", - резюмував політолог.