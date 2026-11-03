Экс-заместитель министра обороны Гаврилюк возглавил Укроборонпром

Генерала-лейтенанта Ивана Гаврилюка по итогам конкурса решили назначить новым гендиректором АО "Украинская оборонная промышленность" (Укроборонпром). Об этом сообщили в компании 3 ноября, пишет УНН.

По результатам открытого конкурса на должность генерального директора акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" наблюдательный совет общества принял решение о назначении нового руководителя — генерал-лейтенанта Ивана Юрьевича Гаврилюка - сообщили в Укроборонпроме.

Поиск, подбор и предварительную оценку кандидатов, как указано, осуществляло украинское представительство международной компании Amrop Partnership.

"Решение о назначении нового генерального директора принято наблюдательным советом по итогам конкурсного отбора и финальных собеседований с кандидатами", — отметили в компании.

Кто такой Иван Гаврилюк

Иван Гаврилюк имеет многолетний опыт военной службы, управленческой деятельности и работы в сфере обороны.

С 5 октября 2023 года был заместителем министра обороны Украины, с мая 2024 года — первым заместителем министра обороны, до апреля 2025 года. 25 июля 2025 года снова был назначен первым заместителем министра обороны Украины, с февраля 2026 года — заместителем министра обороны. 20 мая 2026 года Кабмин уволил Гаврилюка с должности заместителя тогдашнего министра обороны Михаила Федорова.

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Уроженец Житомирской области Иван Гаврилюк начал военную карьеру в 1988 году. Окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, Национальную академию и Национальный университет обороны Украины.

Прошел путь от командира взвода до начальника Главного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Получил значительный практический опыт во время прохождения военной службы на руководящих должностях в органах военного управления Вооруженных сил Украины.

"Его профессиональный опыт и глубокое понимание потребностей Сил обороны Украины являются важными предпосылками для развития Укроборонпрома, наращивания производственных возможностей предприятий и укрепления оборонно-промышленного комплекса государства", — отметили в Укроборонпроме.

Назначение нового руководителя является очередным шагом в последовательной трансформации Укроборонпрома в современную, эффективную и конкурентоспособную оборонную компанию.