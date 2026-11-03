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Ексзаступник міністра оборони Гаврилюк очолив Укроборонпром

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Наглядова рада Укроборонпрому призначила генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка гендиректором за підсумками відкритого конкурсу. Він має досвід служби та управління в оборонній сфері.

Ексзаступник міністра оборони Гаврилюк очолив Укроборонпром

Генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка за підсумками конкурсу вирішили призначити новим гендиректором АТ "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром). Про це повідомили у компанії 3 листопада, пише УНН.

За результатами відкритого конкурсу на посаду генерального директора акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" наглядова рада товариства ухвалила рішення про призначення нового керівника - генерал-лейтенанта Івана Юрійовича Гаврилюка

- повідомили в Укроборонпромі.

Пошук, добір та попередню оцінку кандидатів, як вказано, здійснювало українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

"Рішення про призначення нового генерального директора ухвалено наглядовою радою за підсумками конкурсного відбору та фінальних співбесід із кандидатами", - зазначили у компанії.

Хто такий Іван Гаврилюк

Іван Гаврилюк має багаторічний досвід військової служби, управлінської діяльності та роботи у сфері оборони.

З 5 жовтня 2023 року був заступником міністра оборони України, з травня 2024 року - першим заступником міністра оборони, до квітня 2025 року. 25 липня 2025 року знову був призначений першим заступником міністра оборони України, з лютого 2026 року – заступником міністра оборони. 20 травня 2026 року Кабмін звільнив Гаврилюка з посади заступника тодішнього міністра оборони Михайла Федорова.

Зеленський вивів Івана Гаврилюка зі складу Ставки головкома12.05.25, 23:36 • 3070 переглядiв

Уродженець Житомирщини Іван Гаврилюк розпочав військову карʼєру у 1988 році. Закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію та Національний університет оборони України.

Пройшов шлях від командира взводу до начальника Головного управління – заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Отримав значний практичний досвід при проходженні військової служби на керівних посадах в органах військового управління Збройних Сил України.

"Його професійний досвід і глибоке розуміння потреб Сил оборони України є важливими передумовами для розвитку Укроборонпрому, нарощування виробничих спроможностей підприємств та зміцнення оборонно-промислового комплексу держави", - зазначили в Укроборонпромі.

Призначення нового керівника є черговим кроком у послідовній трансформації Укроборонпрому в сучасну, ефективну та конкурентоспроможну оборонну компанію.

Юлія Шрамко

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