Бывший министр обороны Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Об этом Федоров сообщил в Telegram, передает УНН.

Вместе с командой начали международную поездку, посвященную развитию наших новых проектов в сфере цифровизации и defense tech. Первая встреча — с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по вопросам оборонных инноваций. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли буду помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам мировой безопасности