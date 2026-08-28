Федоров стал советником министра обороны Италии
Киев • УНН
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал советником Гвидо Крозетто по вопросам оборонных инноваций. Они обсудили дроны и ПВО.
Бывший министр обороны Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Об этом Федоров сообщил в Telegram, передает УНН.
Вместе с командой начали международную поездку, посвященную развитию наших новых проектов в сфере цифровизации и defense tech. Первая встреча — с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по вопросам оборонных инноваций. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли буду помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам мировой безопасности
Он добавил, что Украина и его команда имеют уникальный опыт технологической войны, которым мы готовы делиться с партнерами, отметив, что его главный фокус неизменен — работать в Украине над проектами, которые укрепляют нашу оборону и помогают привлекать международные ресурсы.
Во время встречи обсудили дроны, автономные системы, противовоздушную оборону и развитие defense tech-экосистемы
Напомним
Американский предприниматель Илон Маск отреагировал эмодзи в виде сердца на слова бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который назвал основателя SpaceX важнейшим для Украины технологом и предпринимателем в мире.