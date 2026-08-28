Федоров став радником міністра оборони Італії
Київ • УНН
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником Гвідо Крозетто з оборонних інновацій. Вони обговорили дрони та ППО.
Колишній міністр оборони Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Про це Федоров повідомив в Telegram, передає УНН.
Разом із командою розпочали міжнародну поїздку, присвячену розвитку наших нових проєктів у сфері цифровізації та defense tech. Перша зустріч - з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу
Він додав, що Україна і його команда мають унікальний досвід технологічної війни, яким ми готові ділитися з партнерами, зазначивши, що його головний фокус незмінний - працювати в Україні над проєктами, які посилюють нашу оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.
Під час зустрічі обговорили дрони, автономні системи, протиповітряну оборону та розвиток defense tech-екосистеми
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