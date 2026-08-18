Маск відреагував "сердечком" на слова Федорова про його допомогу Україні

Американський підприємець Ілон Маск відреагував емодзі у вигляді серця на слова колишнього міністра оборони України Михайла Федорова, який назвав засновника SpaceX найважливішим для України технологом і підприємцем у світі. Про це йдеться в матеріалі CBS News, який прокоментував Маск, пише УНН.

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В інтерв’ю Федоров заявив, що Маск і SpaceX відіграли важливу роль у підтримці України під час війни. За його словами, супутникова система Starlink допомогла українським військовим забезпечувати зв’язок.

Ілон Маск і SpaceX захистили протиповітряну оборону України, врятували українську авіацію та зберегли життя тисяч цивільних – заявив Федоров.

Маск відреагував на фрагмент інтерв’ю, який опублікували в соцмережах, поставивши емодзі у вигляді серця.

Федоров раніше також повідомляв, що підтримує контакт із Маском і веде переговори щодо подальшого використання Starlink у протидії російським військовим цілям.

Маск відреагував на звернення України щодо Starlink: обмеження спрацювали