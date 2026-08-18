Маск відреагував "сердечком" на слова Федорова про його допомогу Україні
Київ • УНН
Ілон Маск відреагував емодзі-серцем на слова Михайла Федорова, який назвав його найважливішим технологом для України. Федоров заявив, що Starlink врятував українську авіацію та життя тисяч цивільних.
Американський підприємець Ілон Маск відреагував емодзі у вигляді серця на слова колишнього міністра оборони України Михайла Федорова, який назвав засновника SpaceX найважливішим для України технологом і підприємцем у світі. Про це йдеться в матеріалі CBS News, який прокоментував Маск, пише УНН.
Деталі
В інтерв’ю Федоров заявив, що Маск і SpaceX відіграли важливу роль у підтримці України під час війни. За його словами, супутникова система Starlink допомогла українським військовим забезпечувати зв’язок.
Ілон Маск і SpaceX захистили протиповітряну оборону України, врятували українську авіацію та зберегли життя тисяч цивільних
Маск відреагував на фрагмент інтерв’ю, який опублікували в соцмережах, поставивши емодзі у вигляді серця.
Федоров раніше також повідомляв, що підтримує контакт із Маском і веде переговори щодо подальшого використання Starlink у протидії російським військовим цілям.
Маск відреагував на звернення України щодо Starlink: обмеження спрацювали01.02.26, 12:21 • 10058 переглядiв