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Маск відреагував "сердечком" на слова Федорова про його допомогу Україні

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Ілон Маск відреагував емодзі-серцем на слова Михайла Федорова, який назвав його найважливішим технологом для України. Федоров заявив, що Starlink врятував українську авіацію та життя тисяч цивільних.

Маск відреагував "сердечком" на слова Федорова про його допомогу Україні

Американський підприємець Ілон Маск відреагував емодзі у вигляді серця на слова колишнього міністра оборони України Михайла Федорова, який назвав засновника SpaceX найважливішим для України технологом і підприємцем у світі. Про це йдеться в матеріалі CBS News, який прокоментував Маск, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю Федоров заявив, що Маск і SpaceX відіграли важливу роль у підтримці України під час війни. За його словами, супутникова система Starlink допомогла українським військовим забезпечувати зв’язок.

Ілон Маск і SpaceX захистили протиповітряну оборону України, врятували українську авіацію та зберегли життя тисяч цивільних

– заявив Федоров.

Маск відреагував на фрагмент інтерв’ю, який опублікували в соцмережах, поставивши емодзі у вигляді серця.

Федоров раніше також повідомляв, що підтримує контакт із Маском і веде переговори щодо подальшого використання Starlink у протидії російським військовим цілям.

Маск відреагував на звернення України щодо Starlink: обмеження спрацювали01.02.26, 12:21 • 10058 переглядiв

Степан Гафтко

Світ