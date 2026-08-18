Маск отреагировал «сердечком» на слова Фёдорова о его помощи Украине

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал эмодзи в виде сердца на слова бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова, который назвал основателя SpaceX самым важным для Украины технологом и предпринимателем в мире. Об этом говорится в материале CBS News, который прокомментировал Маск, пишет УНН.

Детали

В интервью Фёдоров заявил, что Маск и SpaceX сыграли важную роль в поддержке Украины во время войны. По его словам, спутниковая система Starlink помогла украинским военным обеспечивать связь.

Илон Маск и SpaceX защитили противовоздушную оборону Украины, спасли украинскую авиацию и сохранили жизни тысяч гражданских – заявил Фёдоров.

Маск отреагировал на фрагмент интервью, опубликованный в социальных сетях, поставив эмодзи в виде сердца.

Фёдоров ранее также сообщал, что поддерживает связь с Маском и ведёт переговоры относительно дальнейшего использования Starlink в противодействии российским военным целям.

Маск отреагировал на обращение Украины по Starlink: ограничения сработали