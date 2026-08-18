Маск отреагировал «сердечком» на слова Фёдорова о его помощи Украине

$44.710.0151.710.15
ukenru
17 августа, 17:22 • 19616 просмотра
В Раду поступила Программа действий правительства, депутаты рассмотрят её в ближайшее время
17 августа, 16:29 • 23163 просмотра
В ближайшее время состоится заседание СНБО по ситуации на дорогах, готовится ужесточение ответственности для водителей — Зеленский
Эксклюзив
17 августа, 16:23 • 18672 просмотра
Россия с начала войны уничтожила 14 стадионов в УкраинеPhotoVideo
17 августа, 15:24 • 29406 просмотра
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет
Эксклюзив
17 августа, 13:18 • 24902 просмотра
ДТП в Киеве устроили «смотрящий» за Лукьяновским СИЗО Островский и директор департамента развития футбола УАФ ГороднюкVideo
17 августа, 12:51 • 18483 просмотра
Катастрофа Су-24М на Хмельниччине: специалисты расшифровали бортовой самописец, причиной повреждения самолёта могла стать птица
17 августа, 12:21 • 32895 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 35468 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
17 августа, 09:35 • 19225 просмотра
Два цеха уничтожены, четыре повреждены - Генштаб подтвердил результаты поражения на комбинате российского ВПКPhoto
Эксклюзив
17 августа, 09:18 • 17025 просмотра
Как подготовить ребёнка к школе: психолог назвала навыки, более важные, чем чтение и счёт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.5м/с
69%
743мм
Популярные новости
Освободили Искру, взяли в плен 30 оккупантов и провели обряд "Изгнание гадюк" — в ССО показали видео спецоперацииVideo17 августа, 14:33 • 3778 просмотра
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 6817 августа, 14:47 • 10133 просмотра
Стали известны подробности и предварительная причина смерти Хайден Панеттьери17 августа, 15:09 • 16925 просмотра
В Ровненской области 15-летняя девушка упала с моста, пытаясь сделать фото на перилах17 августа, 15:31 • 5360 просмотра
Российский дрон "Бандероль" залетел в МолдовуVideo17 августа, 15:50 • 4654 просмотра
публикации
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет17 августа, 15:24 • 29402 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие17 августа, 12:21 • 32894 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 35467 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 81747 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 78755 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Корнин
Джо Байден
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Испания
Одесса
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto23:04 • 1692 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 34232 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 43140 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 41916 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 71015 просмотра
Актуальное
Техника
The Washington Post
Фокс Ньюс
Хранитель
«Калибр» (семейство ракет)

Маск отреагировал «сердечком» на слова Фёдорова о его помощи Украине

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Илон Маск отреагировал эмодзи в виде сердца на слова Михаила Фёдорова, который назвал его самым важным технологическим специалистом для Украины. Фёдоров заявил, что Starlink спас украинскую авиацию и жизни тысяч гражданских.

Маск отреагировал «сердечком» на слова Фёдорова о его помощи Украине

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал эмодзи в виде сердца на слова бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова, который назвал основателя SpaceX самым важным для Украины технологом и предпринимателем в мире. Об этом говорится в материале CBS News, который прокомментировал Маск, пишет УНН.

Детали

В интервью Фёдоров заявил, что Маск и SpaceX сыграли важную роль в поддержке Украины во время войны. По его словам, спутниковая система Starlink помогла украинским военным обеспечивать связь.

Илон Маск и SpaceX защитили противовоздушную оборону Украины, спасли украинскую авиацию и сохранили жизни тысяч гражданских

– заявил Фёдоров.

Маск отреагировал на фрагмент интервью, опубликованный в социальных сетях, поставив эмодзи в виде сердца.

Фёдоров ранее также сообщал, что поддерживает связь с Маском и ведёт переговоры относительно дальнейшего использования Starlink в противодействии российским военным целям.

Маск отреагировал на обращение Украины по Starlink: ограничения сработали01.02.26, 12:21 • 10058 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира