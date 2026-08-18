Маск отреагировал «сердечком» на слова Фёдорова о его помощи Украине
Киев • УНН
Илон Маск отреагировал эмодзи в виде сердца на слова Михаила Фёдорова, который назвал его самым важным технологическим специалистом для Украины. Фёдоров заявил, что Starlink спас украинскую авиацию и жизни тысяч гражданских.
Американский предприниматель Илон Маск отреагировал эмодзи в виде сердца на слова бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова, который назвал основателя SpaceX самым важным для Украины технологом и предпринимателем в мире. Об этом говорится в материале CBS News, который прокомментировал Маск, пишет УНН.
Детали
В интервью Фёдоров заявил, что Маск и SpaceX сыграли важную роль в поддержке Украины во время войны. По его словам, спутниковая система Starlink помогла украинским военным обеспечивать связь.
Илон Маск и SpaceX защитили противовоздушную оборону Украины, спасли украинскую авиацию и сохранили жизни тысяч гражданских
Маск отреагировал на фрагмент интервью, опубликованный в социальных сетях, поставив эмодзи в виде сердца.
Фёдоров ранее также сообщал, что поддерживает связь с Маском и ведёт переговоры относительно дальнейшего использования Starlink в противодействии российским военным целям.
Маск отреагировал на обращение Украины по Starlink: ограничения сработали01.02.26, 12:21 • 10058 просмотров