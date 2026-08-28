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Протесты начинались как борьба за справедливость, а закончились, едва не став частью нового политического проекта Федорова – эксперт

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Протесты начинались как борьба за справедливость, а закончились, едва не став частью нового политического проекта Федорова, – эксперт.

Протесты начинались как борьба за справедливость, а закончились, едва не став частью нового политического проекта Федорова – эксперт

Картонные протесты, участники которых поддерживали Михаила Федорова, завершились попыткой использовать их как основу для нового политического проекта экс-министра обороны. Об этом написал политический эксперт Александр Черненко, анализируя начало нового политического сезона.

По его словам, митинги завершил сам Федоров, опубликовав предвыборное видеообращение.

"Парадоксально, но протесты завершил сам Федоров. Политик, которого защищали митингующие, нашел время записать предвыборное обращение, но не нашел времени выйти к людям. Участники майдана подчеркивали, что они – за Федорова, против политики, выборов и спекуляций. Но Федоров заявил противоположное: он – за выборы", – написал Черненко.

Эксперт подчеркнул, что после видеообращения Федорова организаторы майдана были вынуждены отмежеваться от политика и свернуть протест.

"Организаторы майдана быстро поняли, что Михаилу с ними уже не по пути – политический трамплин он получил. А заявление о выборах вообще стало неожиданностью: люди еще стояли под Верховной Радой и требовали: "Федорова – на МО!", а он уже агитировал за выборы и собирался в политическое турне в США. В таких условиях протест становился бессмысленным – и его свернули", – написал эксперт.

По мнению эксперта, Федоров смог использовать протесты для собственного политического старта.

"Экс-министру обороны удалось присвоить политический капитал протеста, но не взять на себя ответственность за сам протест. Люди почувствовали, что их использовали: они вышли против несправедливости, а едва не стали статистами в очередном политическом проекте", – подытожил Черненко.

Как сообщалось ранее, Михаил Федоров опубликовал видео, в котором одним из политических требований назвал проведение выборов. Организатор майдана Дмитрий Козятинский заявил, что требование выборов – "это настолько смешно, что я не представляю, как вообще можно сейчас об этом думать". Советник Федорова Сергей Стерненко также отверг идею выборов во время войны: "Выборы неприемлемы в любой форме, пока продолжается полномасштабная агрессия. Это разорвет страну изнутри", – написал он.

Евгений Царенко

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