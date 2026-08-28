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Протести починалися за справедливість, а закінчилися ледь не ставши частиною нового політичного проєкту Федорова - експерт

Київ • УНН

 • 2644 перегляди

Протести починалися за справедливість, а закінчилися ледь не ставши частиною нового політичного проєкту Федорова, - експерт.

Протести починалися за справедливість, а закінчилися ледь не ставши частиною нового політичного проєкту Федорова - експерт

Картонкові протести, учасники яких підтримували Михайла Федорова, завершилися спробою використати їх як основу для нового політичного проєкту ексміністра оборони. Про це написав політичний експерт Олександр Черненко, аналізуючи початок нового політичного сезону. 

За його словами, завершив мітинги сам Федоров, оприлюднивши передвиборче відеозвернення. 

"Парадоксально, але протести завершив сам Федоров. Політик, якого захищали мітингувальники, знайшов час записати передвиборче звернення, але не знайшов часу вийти до людей. Учасники майдану наголошували, що вони - за Федорова, проти політики, виборів і спекуляцій. Але Федоров заявив протилежне: він - за вибори", - написав Черненко. 

Експерт наголосив, що організатори майдану після відеозвернення Федорова були змушені відмежуватися від політика і згорнути протест. 

"Організатори майдану швидко зрозуміли, що Михайлу з ними вже не по дорозі – політичний трамплін він отримав. А заява про вибори взагалі стала несподіванкою: люди ще стояли під Верховною Радою і вимагали "Федорова – на МО!", а той уже агітував за вибори і збирався в політичне турне до США. В таких умовах протест ставав безглуздим – і його згорнули", - написав експерт.  

На думку експерта, Федоров зміг використати протести для власного політичного старту.  

"Ексміністру оборони вдалося привласнити політичний капітал протесту, але не взяти відповідальності за сам протест. Люди відчули, що їх використали: вони вийшли проти несправедливості, а ледь не стали статистами в черговому політичному проєкті", - підсумував Черненко.

Як повідомлялося раніше, Михайло Федоров оприлюднив відео, у якому однією з політичних вимог назвав проведення виборів. Організатор майдану Дмитро Козятинський заявив, що вимога виборів – "це настільки смішно, що я не уявляю, як можна взагалі зараз про це думати". Радник Федорова Сергій Стерненко теж відкинув ідею виборів у війну: "Вибори є неприйнятними у будь-якій формі, поки триває повномасштабна агресія. Це розірве країну зсередини", — написав він.

Євген Царенко

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