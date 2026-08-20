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Притула резко осудил хамские политические лозунги сторонников Фёдорова: "Это приговор самим себе!"

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

Сергей Притула назвал оскорбительные лозунги в адрес Евгения Хмары обесцениванием заслуг военнослужащих. Он призвал не хамить боевым офицерам.

Притула резко осудил хамские политические лозунги сторонников Фёдорова: "Это приговор самим себе!"

Волонтеры резко осудили лозунги, звучавшие от участников картонного майдана во время голосования Радой за нового министра обороны Евгения Хмару. Так, Сергей Притула в своем сообщении назвал политические лозунги перешедшими границу и обесценивающими заслуги всех защитников Украины, передает УНН

По словам Притулы, граждане имеют право высказывать свою позицию, но не хамить боевым офицерам и солдатам. 

Это право граждан — выражать на акциях собственную позицию. Кто-то может не соглашаться с теми или иными кадровыми назначениями. Кто-то может отстаивать интересы своего фаворита. Но НИКТО!!! Слышите? НИКТО не имеет никакого права в воюющей стране хамить в адрес боевых офицеров и солдат! Вы можете быть за кого угодно, хотеть выборов во время войны, но не путем обесценивания заслуг и репутации наших защитников 

— написал Притула. 

Волонтер назвал переходом границы и приговором самим себе некоторые надписи сторонников Федорова на картонках. 

"Хмара — нах! Федоров — так!", но это уже просто за гранью. Это не инфантильность. И не невежество. Это — приговор самим себе. Хмара не просто так является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. Это офицер, который воевал со времен АТО, сражался вместе со своими ребятами в городских боях в Северодонецке и Рубежном. Вывел ЦСО "А" СБУ в лидеры по пораженным целям. Короче, делал все, чтобы человек на фото мог в комфортных условиях написать "Хмара — нах". Вот такая благодарность за службу… Очень стыдно. Не делайте так 

— призвал волонтер. 

Как известно, экс-министр обороны Михаил Федоров выступил с заявлением о необходимости проведения выборов. Хотя его команда ранее заявляла, что выборы во время войны разорвут страну. 

Лилия Подоляк

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