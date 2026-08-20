Притула резко осудил хамские политические лозунги сторонников Фёдорова: "Это приговор самим себе!"

Волонтеры резко осудили лозунги, звучавшие от участников картонного майдана во время голосования Радой за нового министра обороны Евгения Хмару. Так, Сергей Притула в своем сообщении назвал политические лозунги перешедшими границу и обесценивающими заслуги всех защитников Украины, передает УНН.

По словам Притулы, граждане имеют право высказывать свою позицию, но не хамить боевым офицерам и солдатам.

Это право граждан — выражать на акциях собственную позицию. Кто-то может не соглашаться с теми или иными кадровыми назначениями. Кто-то может отстаивать интересы своего фаворита. Но НИКТО!!! Слышите? НИКТО не имеет никакого права в воюющей стране хамить в адрес боевых офицеров и солдат! Вы можете быть за кого угодно, хотеть выборов во время войны, но не путем обесценивания заслуг и репутации наших защитников

Волонтер назвал переходом границы и приговором самим себе некоторые надписи сторонников Федорова на картонках.

"Хмара — нах! Федоров — так!", но это уже просто за гранью. Это не инфантильность. И не невежество. Это — приговор самим себе. Хмара не просто так является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. Это офицер, который воевал со времен АТО, сражался вместе со своими ребятами в городских боях в Северодонецке и Рубежном. Вывел ЦСО "А" СБУ в лидеры по пораженным целям. Короче, делал все, чтобы человек на фото мог в комфортных условиях написать "Хмара — нах". Вот такая благодарность за службу… Очень стыдно. Не делайте так