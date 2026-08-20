Притула резко осудил хамские политические лозунги сторонников Фёдорова: "Это приговор самим себе!"
Киев • УНН
Сергей Притула назвал оскорбительные лозунги в адрес Евгения Хмары обесцениванием заслуг военнослужащих. Он призвал не хамить боевым офицерам.
Волонтеры резко осудили лозунги, звучавшие от участников картонного майдана во время голосования Радой за нового министра обороны Евгения Хмару. Так, Сергей Притула в своем сообщении назвал политические лозунги перешедшими границу и обесценивающими заслуги всех защитников Украины, передает УНН.
По словам Притулы, граждане имеют право высказывать свою позицию, но не хамить боевым офицерам и солдатам.
Это право граждан — выражать на акциях собственную позицию. Кто-то может не соглашаться с теми или иными кадровыми назначениями. Кто-то может отстаивать интересы своего фаворита. Но НИКТО!!! Слышите? НИКТО не имеет никакого права в воюющей стране хамить в адрес боевых офицеров и солдат! Вы можете быть за кого угодно, хотеть выборов во время войны, но не путем обесценивания заслуг и репутации наших защитников
Волонтер назвал переходом границы и приговором самим себе некоторые надписи сторонников Федорова на картонках.
"Хмара — нах! Федоров — так!", но это уже просто за гранью. Это не инфантильность. И не невежество. Это — приговор самим себе. Хмара не просто так является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого. Это офицер, который воевал со времен АТО, сражался вместе со своими ребятами в городских боях в Северодонецке и Рубежном. Вывел ЦСО "А" СБУ в лидеры по пораженным целям. Короче, делал все, чтобы человек на фото мог в комфортных условиях написать "Хмара — нах". Вот такая благодарность за службу… Очень стыдно. Не делайте так
Как известно, экс-министр обороны Михаил Федоров выступил с заявлением о необходимости проведения выборов. Хотя его команда ранее заявляла, что выборы во время войны разорвут страну.