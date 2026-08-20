Притула різко засудив хамські політичні гасла прихильників Федорова: “Це вирок самим собі!”

$44.700.0751.870.04
ukenru
18:57 • 11176 перегляди
"Майбутнє пам’ятає": у столиці на "Батьківщині-Матері" запустили арт-інсталяціюPhotoVideo
18:39 • 12084 перегляди
Sense Bank продадуть, а кошти від продажу спрямують на потреби Сил оборони - Корецький
17:33 • 13163 перегляди
Воєнний комплекс рф, колаборанти та колишні українські діячі - Зеленський запровадив кілька нових пакетів санкцій
15:44 • 17164 перегляди
Ворог атакував у Києві обʼєкт критичної інфраструктури, у двох районах можуть бути перебої з гарячою водою - мер
20 серпня, 15:09 • 17558 перегляди
СЕО української компанії Fire Point Ірина Терех показала будівництво заводу з виробництва ракетного палива в Данії
Ексклюзив
20 серпня, 14:20 • 15707 перегляди
Чому ваш бренд можуть не зареєструвати - пояснення юристки
20 серпня, 14:10 • 15287 перегляди
У ЄС збираються роз'яснити нові правила щодо тимчасового захисту українців "найближчими тижнями"
20 серпня, 12:59 • 16207 перегляди
Суд обрав запобіжний захід водію Volkswagen, який вʼїхав у зупинку з людьми у КиєвіPhoto
20 серпня, 12:08 • 16837 перегляди
Прокурор просить для Микитася арешт із заставою 200 млн грнVideo
20 серпня, 11:56 • 18081 перегляди
Зеленський: черговий удар рф став одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабнихVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2м/с
52%
747мм
Популярнi новини
Румунія підняла два F-16 і знищила морський дрон - у ЄС відреагували20 серпня, 11:52 • 7866 перегляди
Кабмін звільнив частину промислових споживачів від обмежень електропостачання - кого це стосуєтьсяPhoto20 серпня, 11:55 • 5324 перегляди
У розвідці заявили, що кремль пропонує росіянам жити, вчитися і помирати в кредит20 серпня, 12:51 • 10744 перегляди
У Молдові знайшли уламки дрона після нічної атаки рф на Україну. Санду відреагувала20 серпня, 13:28 • 5444 перегляди
У Києві уламки ворожого БпЛА впали на бізнес-центр, спалахнула пожежа - мер20 серпня, 14:53 • 6702 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати19 серпня, 16:55 • 86976 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
19 серпня, 15:39 • 106240 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися19 серпня, 14:55 • 90475 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 103502 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 98776 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ірина Терех
Вадим Філашкін
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Молдова
Польща
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto19 серпня, 15:30 • 72767 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 93547 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 127655 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 130586 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 136723 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
Соціальна мережа
Північний потік
ФАБ-250

Притула різко засудив хамські політичні гасла прихильників Федорова: “Це вирок самим собі!”

Київ • УНН

 • 2622 перегляди

Сергій Притула назвав образливі гасла щодо Євгена Хмари знеціненням заслуг військових. Він закликав не хамити бойовим офіцерам.

Притула різко засудив хамські політичні гасла прихильників Федорова: “Це вирок самим собі!”

Волонтери різко засудили гасла, які лунали від учасників картонкового майдану під час голосування Радою за нового міністра оборони Євгена Хмару. Так Сергій Притула, у своєму дописі назвав політичні гасла такими, що перетнули межу та знецінюють заслуги усіх захисників України, передає УНН

За словами Притули, громадяни мають право висловлювати позицію, але не хамити бойовим офіцерам та солдатам. 

Це право громадян – висловлювати на акціях власну позицію. Хтось може не погоджуватись із тими чи іншими кадровими призначеннями. Хтось може відстоювати інтереси свого фаворита. Але НІХТО!!! Чуєте? НІХТО не має жодного права у воюючій країні хамити в бік бойових офіцерів та солдатів! Ви можете бути за будь-кого, хотіти виборів під час війни, але не шляхом знецінення заслуг та репутації наших захисників 

- написав Притула. 

Волонтер назвав перетином межі та вироком самим собі деякі написи прихильників Федорова на картонках. 

"Хмара – нах! Федоров – так!", але це вже просто за межею. Це не інфантильність. І не невігластво. Це - вирок самим собі. Хмара не просто так повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Це офіцер, який воював з часів АТО, рубався зі своїми хлопцями в міських боях у Сіверськодонецьку та Рубіжному. Вивів ЦСО "А" СБУ в лідери по уражених цілях. Коротше, робив усе, щоб людина на фото могла в комфортних умовах написати "Хмара -нах". Така от вдячність за службу…Дуже соромно. Не робіть так 

– закликав волонтер. 

Як відомо, ексміністр оборони Михайло Федоров вийшов із заявою про необхідність проведення виборів. Хоча його команда раніше заявляла, що вибори під час війни розірвуть країну. 

Лілія Подоляк

Політика
Війна в Україні
Мітинги в Україні
Михайло Федоров
Україна