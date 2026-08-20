Притула різко засудив хамські політичні гасла прихильників Федорова: “Це вирок самим собі!”

Волонтери різко засудили гасла, які лунали від учасників картонкового майдану під час голосування Радою за нового міністра оборони Євгена Хмару. Так Сергій Притула, у своєму дописі назвав політичні гасла такими, що перетнули межу та знецінюють заслуги усіх захисників України, передає УНН.

За словами Притули, громадяни мають право висловлювати позицію, але не хамити бойовим офіцерам та солдатам.

Це право громадян – висловлювати на акціях власну позицію. Хтось може не погоджуватись із тими чи іншими кадровими призначеннями. Хтось може відстоювати інтереси свого фаворита. Але НІХТО!!! Чуєте? НІХТО не має жодного права у воюючій країні хамити в бік бойових офіцерів та солдатів! Ви можете бути за будь-кого, хотіти виборів під час війни, але не шляхом знецінення заслуг та репутації наших захисників

Волонтер назвав перетином межі та вироком самим собі деякі написи прихильників Федорова на картонках.

"Хмара – нах! Федоров – так!", але це вже просто за межею. Це не інфантильність. І не невігластво. Це - вирок самим собі. Хмара не просто так повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Це офіцер, який воював з часів АТО, рубався зі своїми хлопцями в міських боях у Сіверськодонецьку та Рубіжному. Вивів ЦСО "А" СБУ в лідери по уражених цілях. Коротше, робив усе, щоб людина на фото могла в комфортних умовах написати "Хмара -нах". Така от вдячність за службу…Дуже соромно. Не робіть так