Министерства во главе с Фёдоровым годами были партнёрами программ на $330 млн, а фонд, где его забронировали, — исполнителем

Фонд «Восточная Европа», в котором после отставки устроился на работу и получил бронирование Михаил Фёдоров, с 2019 года регулярно сотрудничал с государственными структурами под его руководством. Общий бюджет донорских программ, которые финансировались иностранными донорами и к которым были привлечены экс-министр обороны и этот фонд, превышает $330 млн, — сообщают «Украинские новости», пишет УНН.

В частности, по данным издания, на программу Digital Transformation Activity, направленную на развитие государственных онлайн-услуг, США и Великобритания выделили в 2023 году $150 млн. Минцифры во главе с Михаилом Фёдоровым тогда были определены партнёрами программы, а фонд «Восточная Европа» в итоге был привлечён в качестве исполнителя.

Ещё одной дорогостоящей программой стала программа EGAP. В её рамках Швейцария выделила 88,3 млн швейцарских франков на развитие электронного управления в Украине. В это время Фёдоров продолжал возглавлять Минцифры, которое было государственным партнёром программы, а Фонд «Восточная Европа» вновь стал её исполнителем - пишут «Украинские новости».

Издание отмечает, что фонд также участвовал в программе TAPAS по развитию открытых данных, на которую США и Великобритания выделили не менее $24,4 млн. Программа реализовывалась совместно с Минцифры во главе с Фёдоровым, а исполнителем вновь определили фонд «Восточная Европа».

В 2025 году стартовала программа UK DIGIT, бюджет которой впоследствии увеличили до 14 млн фунтов стерлингов. Программа работала над развитием «Дії» и других государственных цифровых систем. Фёдоров в этот период оставался вице-премьером и руководителем Минцифры, а «Восточная Европа» становится соисполнителем - говорится в материале.

В целом «Украинские новости» насчитали не менее восьми программ, в которых одновременно участвовали Фонд «Восточная Европа» и государственные структуры под руководством Фёдорова. Их общий бюджет превышает $330 млн в долларовом эквиваленте.

«Фонд также непосредственно получил грант Google.org в размере $2 млн для реализации проекта «Дія.Освіта» совместно с Минцифры во главе с Фёдоровым.

Кроме того, нынешний работодатель Михаила Фёдорова был привлечён им ранее к созданию электронного бронирования через «Дію» и получил статус, позволявший бронировать работников. После увольнения с государственной должности Фёдоров устроился на работу в фонд и получил бронирование от мобилизации - пишет издание.

Как сообщалось, представителей фонда «Восточная Европа», которые проигнорировали вызов парламентской ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны и антикоррупционного законодательства, принудительно доставят на её заседание. Также на заседание ВСК не явился Михаил Фёдоров, который получил бронирование в этом же фонде на следующий день после увольнения с должности министра обороны.