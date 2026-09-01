Михаил Федоров забронировался от службы в армии через четыре дня после увольнения, - обнародован официальный ответ ТЦК.

Экс-министр обороны Михаил Федоров забронировался от службы в армии через международную благотворительную организацию "Фонд Восточная Европа". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, обнародовав официальный ответ Киевского городского ТЦК.

Согласно информации, бронирование было оформлено сразу после увольнения с должности министра. Вся процедура заняла четыре дня.

"Получил ответ от Киевского городского ТЦК. Федоров забронировался 18.07.2026. Бронь действует до 29.01.2027. Забронировался через четыре дня после того, как уволили правительство Свириденко", - написал Гончаренко.

Нардеп сообщил, что уже пригласил на заседание парламентской ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны и антикоррупционного законодательства руководство фонда "Восточная Европа", чтобы выяснить, не было ли бронирование Федорова фиктивным.

"Одни из важнейших принципов построения демократического и правового общества - честность и справедливость. Именно поэтому на заседание ВСК приглашен фонд "Восточная Европа". Важно понимать, что господин Федоров забронирован не фиктивно, выполняет свои обязанности, появляется на работе и имеет все подтверждения того, что действительно нуждается в бронировании. Ведь сейчас в соцсетях господина Михаила мы видим, что он ничего не пишет о "Восточной Европе", а говорит о планах "своей команды" и общается с прессой при помощи собственного "пресс-офиса". Интересно, у каждого сотрудника фонда есть свой пресс-офис? Узнаем в пятницу!" - написал нардеп.

Ранее Гончаренко заявил, что Федорова вызвали на заседание парламентской ВСК, однако он его проигнорировал.

Как сообщалось, на днях итальянские СМИ опубликовали материалы с заголовками, в которых говорится, что Италия "вербует" экс-министра Украины Михаила Федорова. Британское издание Financial Times написало, что его роль в Италии может представлять "угрозу утечки знаний о передовых военных технологиях Украины".

Как известно, фонд "Восточная Европа" входит в орбиту Джорджа Сороса и неоднократно попадал в поле зрения СМИ в связи с ежегодным освоением миллиардов гривен.