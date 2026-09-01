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Михайло Федоров забронювався від служби у війську за чотири дні після звільнення - оприлюднено офіційну відповідь ТЦК

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Михайло Федоров забронювався від служби у війську за чотири дні після звільнення, - оприлюднено офіційну відповідь ТЦК.

Михайло Федоров забронювався від служби у війську за чотири дні після звільнення - оприлюднено офіційну відповідь ТЦК

Ексміністр оборони Михайло Федоров забронювався від служби у війську у міжнародній благодійній організації "Фонд Східна Європа". Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, оприлюднивши офіційну відповідь Київського міського ТЦК. 

Згідно з інформацією, бронювання відбулося відразу після звільнення з посади міністра. Уся процедура зайняла чотири дні. 

"Отримав відповідь від Київського міського ТЦК. Федоров забронювався 18.07.2026. Бронь діє до 29.01.2027. Забронювався через чотири дні після того, як звільнили уряд Свириденко", - написав Гончаренко.  

Нардеп повідомив, що вже запросив на засідання парламентської ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства керівництво фонду "Східна Європа", щоб з’ясувати, чи бу Федоров заброньований фіктивно. 

"Одні з найважливіших засад у побудові демократичного та правового суспільства – чесність і справедливість. Саме тому на засідання ТСК і запрошено фонд "Східна Європа". Важливо розуміти, що пан Федоров заброньований не фіктивно, виконує роботу, з'являється на роботі та має всі підтвердження того, що він дійсно потребує бронювання. Адже зараз у соцмережах пана Михайла ми бачимо, що він нічого не пише про "Східну Європу", а говорить про плани "своєї команди" та комунікує з пресою за допомогою свого "пресофісу". Цікаво, чи в кожного співробітника фонду є свій пресофіс? Дізнаємося в п'ятницю!" - написав нардеп. 

Раніше Гончаренко заявив, що Федорова викликали на засідання парламентської ТСК, але він його проігнорував.

Як повідомлялося, днями італійські медіа опублікували матеріали із заголовками, у яких сказано, що Італія "вербує" ексміністра України Михайла Федорова. А британське видання Financial Times написало, що його роль в Італії може становити "загрозу витоку знань про передові військові технології України.

Як відомо, фонд "Східна Європа", входить до орбіти Джорджа Сороса і неодноразово потрапляв в поле зору ЗМІ через щорічне освоєння мільярдів гривень.

Євген Царенко

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Італія
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