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"Италия “вербует” Федорова" - ведущие СМИ Италии вышли с заголовками о начале работы экс-министра обороны на другую страну

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Михаил Фёдоров будет бесплатно консультировать министра обороны Италии по вопросам беспилотников и ПВО. В Украине опасаются утечки военных технологий.

"Италия “вербует” Федорова" - ведущие СМИ Италии вышли с заголовками о начале работы экс-министра обороны на другую страну

Итальянские СМИ опубликовали материалы с заголовками, в которых говорится, что Италия "вербует" бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Статьи вышли после заявления Федорова о том, что он стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по вопросам обороны, передает УНН.

По данным итальянских СМИ, Федоров решил сотрудничать с Италией и делиться с ней своим опытом.

"Не случайно главными темами его встречи с министром Гвидо Крозетто стали дроны, противовоздушная оборона и так называемые "беспилотные" системы - дистанционно управляемые или автономные транспортные средства и устройства", - пишет главное итальянское информационное агентство ANSA.

Информагентство сообщает, что Федоров, объявляя о своей новой должности, уточнил, что "опыт Украины может стать основой для новой европейской модели обороны".

"Мы должны быть способны быстро тестировать и внедрять новые решения, сочетая технологии с надежными производственными мощностями. Министр Крозетто выразил удовлетворение: я рад, что Михаил Федоров согласился предложить мне свои услуги", - цитирует министра обороны Италии ANSA.

Федоров, в свою очередь, подчеркнул, что "Украина и наша команда имеют опыт, которым мы готовы поделиться".

"На этой должности я буду помогать Италии внедрять современные технологии ведения войны, укреплять свой оборонный сектор и адаптироваться к новым глобальным вызовам безопасности", - цитирует Федорова национальное информационное агентство Италии Adnkronos.

В свою очередь, влиятельное британское издание Financial Times пишет, что украинские депутаты, ветераны и лидеры гражданского общества, в том числе многие из тех, кто поддерживал Федорова после его увольнения, были возмущены новостью о его отъезде за границу.

"Многие поставили под сомнение его мотивы, когда в пятницу после визита в Рим он объявил, что будет работать неоплачиваемым советником министра обороны Италии. Алексей Гончаренко, оппозиционный депутат, возглавляющий парламентскую следственную комиссию, написал, что роль Федорова в Италии может представлять "угрозу утечки знаний о наших передовых военных технологиях", - пишет Financial Times.

Как известно, Закон Украины "О государственной тайне" устанавливает специальный порядок передачи секретной информации иностранному государству или международной организации - на основании международного договора или иного предусмотренного законом государственного решения. В частном порядке такие действия являются незаконными.

Лилия Подоляк

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