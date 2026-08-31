"Італія “вербує” Федорова" - топові ЗМІ Італії вийшли із заголовками про початок роботи ексміністра оборони на іншу країну

Італійські медіа опублікували матеріали із заголовками в яких сказано, що Італія "вербує" ексміністра України Михайла Федорова. Статті вийшли після заяви Федорова про те що, він став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з оборонних питань, передає УНН.

За матеріалами італійських ЗМІ, Федоров вирішив співпрацювати з Італією, надаючи їй свій досвід.

"Не випадково головними темами його зустрічі з міністром Гвідо Крозетто були дрони, протиповітряна оборона та так звані "безпілотні" системи - дистанційно керовані або автономні транспортні засоби чи пристрої", - пише головне італійське інформаційне агентство ANSA.

Інформагенція повідомляє, що Федоров, оголошуючи про свою нову посаду, уточнив, що "досвід України може стати основою для нової європейської моделі оборони".

"Ми повинні бути "здатними швидко тестувати та впроваджувати нові рішення, поєднуючи технології з надійними виробничими потужностями. Міністр Крозетто висловив своє задоволення: я радий, що Михайло Федоров погодився запропонувати мені свої послуги", – цитує міністра оборони Італії ANSA.

Федоров в свою чергу наголосив, що "Україна та наша команда "мають досвід, яким ми готові поділитися".

"На цій посаді я допомагатиму Італії впроваджувати сучасні технології ведення війни, зміцнювати свій оборонний сектор та адаптуватися до нових глобальних викликів безпеці", – цитує Федорова національне інформаційне агентство Італії Adnkronos

В свою чергу впливове британське видання Financial Times пише про те, що українські депутати, ветерани та лідери громадянського суспільства, зокрема багато хто з тих, хто підтримував Федорова після його звільнення, були обурені новинами про його поїздку за кордон.

"Багато хто поставив під сумнів його мотиви, коли він у п'ятницю після візиту до Риму оголосив, що працюватиме неоплачуваним радником міністра оборони Італії. Олексій Гончаренко, депутат від опозиції, який очолює парламентський слідчий комітет, написав, що роль Федорова в Італії може становити "загрозу витоку знань про наші передові військові технології", - написав Financial Times.

Як відомо, Закон України "Про державну таємницю" встановлює спеціальний порядок передачі секретної інформації іноземній державі або міжнародній організації – на підставі міжнародного договору або іншого передбаченого законом державного рішення. В приватному порядку такі дії є незаконними.