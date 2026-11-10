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Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в Украине

Киев • УНН

 • 3410 просмотра

В октябре 2026 года самые высокие зарплаты предлагали штукатурам, стоматологам и строителям. Дефицит кадров повышает оплату физического труда.

Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в Украине

В Украине за последний месяц — октябрь 2026 года — самые высокие доходы получили штукатуры, стоматологи, фасадчики, технологи и каменщики. Средняя зарплата представителей этих профессий составляла от 66 до 85 тыс. грн. Таким образом, они далеко оставили позади специалистов, работающих в IT, которые ещё пять лет назад получали едва ли не самую высокую зарплату в столице.  Сейчас последние могут рассчитывать лишь на 37,5 тыс. грн. 

УНН разобрался, представителям каких профессий работодатели готовы платить более 60 тыс. грн и почему дорожает квалифицированный физический труд. 

Кто вошёл в число "зарплатных" лидеров в Украине и зарабатывает более 60 тыс. грн

Согласно данным исследования OLX Работа, в котором сравнивали предложения работодателей за соответствующий месяц в 2025 и 2026 годах, самую высокую медианную зарплату среди отдельных профессий получали штукатуры — 85 тыс. грн. За год зарплатное предложение выросло на 33%. 

Следующие в рейтинге стоматологи: они зарабатывают 70  тыс 375 грн, или на 28% больше, чем годом ранее. Фасадчикам предлагали 70 тыс. грн (+19%), технологам — 69 022 грн (+31%), каменщикам — 66 тыс. грн (+26%). 

Ещё две профессии имели показатель по 65 тыс. грн: дальнобойщики (+8%) и плиточники (+30%). Медианное предложение для рихтовщиков составляло 60 тыс. грн (+9%).

Показателен и контраст внутри строительной отрасли. На платформе OLX Работа медиана предложений для всей категории строительства и облицовочных работ составляла 38 080 грн, что на 11% выше прошлогоднего уровня. 

В сфере недвижимости медиана составляла 40 358 грн (+13%), на СТО и автомойках — 36 042 грн (+13%), в логистике, складском деле и доставке — 33 287 грн (+17%). 

Почему в Украине работа руками стоит всё дороже

Штукатуры и строители в последнее время "подорожали"  по ряду причин.  Первая из них — дефицит кадров квалифицированных рабочих из-за мобилизации и трудовой миграции, вызванных войной.  

Из этого вытекает второй фактор — конкуренция работодателей за работников. Работодатели готовы в индивидуальном порядке платить зарплаты выше средних по рынку, чтобы "получить" работника с соответствующими навыками, многолетним опытом и бронированием от мобилизации.  

Ещё одна составляющая роста выплат в строительной отрасли — сложность быстрой подготовки опытных мастеров. В исследовании Work.ua, посвящённом строительному рынку и опубликованном весной 2026 года, отмечалось, что конкуренция кандидатов за вакансию в этой сфере вдвое ниже среднерыночной. Лишь 22% вакансий подходили людям без опыта против 44% в целом по рынку. В феврале в категории "Строительство, архитектура" было более 6 тыс. вакансий, а около трети предложений приходилось на Киев и область. Иными словами, работодателю легче предложить немного более высокую зарплату опытному мастеру, который на следующий день после оформления документов может приступить к работе, чем сэкономить и выплачивать меньшую зарплату новичку в профессии. 

Государственная служба занятости (ГСЗ) в свою очередь указывает на структурный дефицит кадров.

Вакансии есть, однако навыки части соискателей не соответствуют потребностям предприятий. Среди дефицитных профессий сейчас — водители, электромонтёры, сантехники, токари, сварщики и машинисты экскаваторов 

— объясняют в Государственной службе занятости. 

Уточняется, что по состоянию на 1 октября 2026 года на Едином портале вакансий было около 225 тыс. предложений работы. Однако само их количество не решает проблему, если работники находятся в другом регионе или не имеют соответствующей квалификации.

Дополнительно высокие зарплаты в профессиях отраслей поддерживает спрос на ремонт зданий, восстановление повреждённой инфраструктуры, энергетических и производственных объектов. 

А что с IT: действительно ли программисты начали зарабатывать меньше 

По статистике портала Work.ua на ноябрь 2026 года медиана зарплат в вакансиях категории "IT, компьютеры, интернет" составляла 37 тыс 500 грн. Это — та зарплата, которую предлагали за работу разработчикам ПО, специалистам технической поддержки, контент-менеджерам, SMM-специалистам, системным администраторам. 

Несколько иную картину дает профильное исследование DOU, которое провели в мае – июне 2026 года. Согласно его результатам, медианная зарплата украинских разработчиков составляла 3 500 долларов в месяц, специалистов уровня Middle — 2 500 долларов, Senior — 4 500 долларов. 

Как видим,  самые высокие медианные зарплаты работодатели предлагают специалистам в сфере высшего менеджмента, недвижимости и транспорта. В то же время IT, несмотря на более низкий показатель в общем рейтинге, остается сферой с довольно высоким потенциалом заработка. Ведь статистика охватывает широкий спектр специальностей — от технической поддержки до разработки программного обеспечения. Поэтому медианное предложение в размере 37,5 тыс. грн не отражает уровень доходов всех IT-специалистов, а опытные программисты могут получать даже значительно больше.

Где в Украине платят больше всего: официальные данные Госстата 

По данным Госстата (хотя они и относятся к сентябрю 2026 года, поскольку за октябрь ведомство еще не обнародовало данные), средняя начисленная зарплата штатных работников в сентябре 2026 года составляла 33 тыс 153 грн, что на 4% больше, чем в августе. Самой высокой она была в сфере информации и телекоммуникаций — 77 тыс 924 грн. В финансовой и страховой деятельности показатель достиг 59 тыс 813 грн, в профессиональной, научной и технической — 43 тыс 594 грн, в оптовой и розничной торговле — 38 тыс 433 грн.

В то же время в строительстве средняя начисленная зарплата составляла 28 тыс 532 грн, а в операциях с недвижимым имуществом — 27 тыс 444 грн. 

Стоит ли украинцам сейчас менять профессию ради 60–85 тысяч гривен 

Статистика зарплат за октябрь 2026 года может подтолкнуть некоторых украинцев к мысли кардинально сменить профессию, чтобы получать зарплату выше рыночной и покрывать ею все свои базовые потребности в условиях резкого роста инфляции. Однако в этом случае существует ряд "подводных камней", с которыми лучше разобраться до того, как увольняться с привычного места работы. 

Прежде всего в таком случае нужно обратить внимание на то, требуются ли для новой профессии, в которой человек планирует зарабатывать на жизнь, специальное образование и опыт. Ведь переобучение или обучение "с нуля" — это затраты денег и времени, которые могут не окупиться. Ведь через несколько лет ситуация на рынке труда может кардинально измениться.  

Из этого следует следующий момент, который нужно учесть. А именно: сколько времени занимает освоение выбранной профессии.  

Важный вопрос, на который нужно ответить себе заранее, — это зависит ли заработок от региона и сезонности. Ведь может оказаться, что желанная новая профессия требует вахтового метода работы или вообще переезда в другую область.  Кроме того, высокие заработки в теплое и сухое время года могут нивелироваться отсутствием предложений в "мертвый сезон" непогоды и холодов. 

Что будет с зарплатами в Украине в 2027 году

Национальный финансовый регулятор, который исследовал этот вопрос, пока уверяет: дефицит кадров вряд ли исчезнет быстро. 

В опубликованном в ноябре октябрьском Инфляционном отчете НБУ прогнозирует рост реальных зарплат в 2026 году на 11,4%, а в 2027–2028 годах — на 4–5% ежегодно. Главный банк страны ожидает, что нехватка работников сохранится из-за мобилизации и миграции, хотя более слабый спрос на рабочую силу может сдерживать темпы повышения оплаты труда. 

Напомним 

Ранее УНН сообщал, как изменились доходы в 2026 году, какой была средняя зарплата в стране и что происходило с покупательной способностью украинцев.  

Александра Василенко

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