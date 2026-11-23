російський удар по будинку у Димері: ворог запустив хвилю брехні - ЦПД
Київ • УНН
росія запустила чергову дезінформаційну кампанію, намагаючись виправдатися за завдання терористичного удару дроном по житловому будинку в селищі Димер на Київщині.
росія запустила чергову дезінформаційну кампанію, намагаючись виправдатися за завдання терористичного удару дроном по житловому будинку в селищі Димер на Київщині. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що підконтрольні кремлю ресурси, зокрема створені для впливу на українську аудиторію, поширюють версію, що руйнування під’їзду п’ятиповерхівки сталося через "роботу української ППО", яка буцімто збиває дрони над житловими кварталами.
Вкиди про "роботу ППО" - типова інформаційна тактика рф після кожного резонансного воєнного злочину проти мирного населення України
Там додають, що подібною брехнею росія намагається зняти з себе відповідальність за терор проти цивільних українців.
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