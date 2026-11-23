российский удар по дому в Дымере: враг запустил волну лжи — ЦПД
Киев • УНН
россия запустила очередную дезинформационную кампанию, пытаясь оправдаться за нанесение террористического удара дроном по жилому дому в поселке Дымер Киевской области.
Россия запустила очередную дезинформационную кампанию, пытаясь оправдаться за террористический удар дроном по жилому дому в поселке Дымер Киевской области. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
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Отмечается, что подконтрольные Кремлю ресурсы, в частности созданные для воздействия на украинскую аудиторию, распространяют версию о том, что разрушение подъезда пятиэтажки произошло из-за "работы украинской ПВО", которая якобы сбивает дроны над жилыми кварталами.
Вбросы о "работе ПВО" — типичная информационная тактика РФ после каждого резонансного военного преступления против мирного населения Украины
Там добавляют, что подобной ложью Россия пытается снять с себя ответственность за террор против мирных украинцев.
Напомним
Количество погибших в результате атаки на поселок Дымер Киевской области возросло до девяти.
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