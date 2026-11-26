У 2025 році, за даними Єдиного державного реєстру декларацій, була подана 2 861 декларація з криптовалютою. Це на 16% більше, ніж у 2024 році, повідомляє Opendatabot, передає УНН.

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Найбільше таких декларацій подали працівники Національної поліції, прокуратури та військові ЗСУ. 278,8 млн грн лише у біткоїнах задекларував депутат-рекордсмен.

Водночас 265 декларацій із криптовалютою були подані невчасно - після 1 квітня 2026 року.

Серед народних депутатів Верховної Ради криптовалюту задекларували 16 осіб із 391, тобто близько 4%. Найбільший криптопортфель серед парламентарів задекларував голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко - 80 BTC (близько 223 млн гривень).

Понад чверть декларацій з криптовалютою подали у Києві - 820 декларацій. Далі йдуть Київщина (277), Дніпропетровщина (215), Харківщина (200) та Львівщина (174).

Нагадаємо

За даними Єдиного державного реєстру, впродовж 10 місяців 2026 року майже 148,5 тисячі нових ФОПів в Україні відкрили жінки.