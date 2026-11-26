В 2025 году, по данным Единого государственного реестра деклараций, была подана 2 861 декларация с криптовалютой. Это на 16% больше, чем в 2024 году, сообщает Opendatabot, передает УНН.

Детали

Больше всего таких деклараций подали сотрудники Национальной полиции, прокуратуры и военнослужащие ВСУ. 278,8 млн грн только в биткоинах задекларировал депутат-рекордсмен.

В то же время 265 деклараций с криптовалютой были поданы несвоевременно - после 1 апреля 2026 года.

Среди народных депутатов Верховной Рады криптовалюту задекларировали 16 человек из 391, то есть около 4%. Самый крупный криптопортфель среди парламентариев задекларировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко - 80 BTC (около 223 млн гривен).

Более четверти деклараций с криптовалютой подали в Киеве - 820 деклараций. Далее идут Киевская область (277), Днепропетровская область (215), Харьковская область (200) и Львовская область (174).

Напомним

По данным Единого государственного реестра, в течение 10 месяцев 2026 года почти 148,5 тысячи новых ФЛП в Украине открыли женщины.