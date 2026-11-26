Депутат районного совета указал в декларации почти 279 млн грн в биткоинах - инфографика
Киев • УНН
В 2025 году подали 2861 декларацию с криптовалютой - на 16% больше, чем в 2024-м. Рекордсмен задекларировал 278,8 млн грн в биткоинах.
В 2025 году, по данным Единого государственного реестра деклараций, была подана 2 861 декларация с криптовалютой. Это на 16% больше, чем в 2024 году, сообщает Opendatabot, передает УНН.
Детали
Больше всего таких деклараций подали сотрудники Национальной полиции, прокуратуры и военнослужащие ВСУ. 278,8 млн грн только в биткоинах задекларировал депутат-рекордсмен.
В то же время 265 деклараций с криптовалютой были поданы несвоевременно - после 1 апреля 2026 года.
Среди народных депутатов Верховной Рады криптовалюту задекларировали 16 человек из 391, то есть около 4%. Самый крупный криптопортфель среди парламентариев задекларировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко - 80 BTC (около 223 млн гривен).
Более четверти деклараций с криптовалютой подали в Киеве - 820 деклараций. Далее идут Киевская область (277), Днепропетровская область (215), Харьковская область (200) и Львовская область (174).
Напомним
По данным Единого государственного реестра, в течение 10 месяцев 2026 года почти 148,5 тысячи новых ФЛП в Украине открыли женщины.