Таймс

Трамп должен 83,3 млн долларов за клевету на журналистку: детали решения суда

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Суд в США подтвердил решение о взыскании с Дональда Трампа 83,3 миллиона долларов за клевету на журналистку Э. Джин Кэрролл. Суд отклонил аргумент Трампа о президентском иммунитете.

Трамп должен 83,3 млн долларов за клевету на журналистку: детали решения суда

В США Федеральный апелляционный суд 2-го округа одобрил решение присяжных о взыскании с президента Дональда Трампа 83,3 миллиона долларов за клевету на журналистку Э. Джин Кэрролл в 2019 году — тогда у Трампа был первый срок пребывания на посту президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Судьи также отклонили попытки Трампа утверждать, что он имеет президентский иммунитет, поскольку сделал эти заявления, находясь в должности.

Коллегия из трех судей сослалась на неоднократные возражения Трампа и публичную критику Кэрролл, даже после того, как первое жюри признало его заявления клеветническими, как основание для подтверждения штрафных убытков.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что Кэрролл "не в его типе", и предполагал, что она выдумала обвинения в сексуальном насилии, чтобы повысить продажи книги.

Справка

Кэрролл утверждала, что Трамп изнасиловал ее в универмаге в середине 1990-х годов, а затем опозорил ее, когда опроверг ее обвинения. Она подала иск против Трампа на основании закона штата Нью-Йорк, который позволяет пересматривать дела о сексуальном насилии. В 2023 году присяжные присудили Кэрролл 5 миллионов долларов, признав, что Трамп изнасиловал и опозорил ее. Федеральный апелляционный суд подтвердил этот вердикт.

Теперь Трамп имеет время до ноября, чтобы обратиться в Верховный суд с просьбой рассмотреть апелляцию.

Напомним

В конце августа 2025 года Апелляционный суд США признал большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, незаконными. В то же время данное судебное решение позволяет тарифам быть действующими до 14 октября.

