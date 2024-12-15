Трамп получит 15 миллионов долларов от ABC News по делу о клевете
Киев • УНН
ABC News согласилась выплатить Дональду Трампу 15 миллионов долларов за клевету после ложного заявления ведущего об изнасиловании. Телеканал также должен опубликовать официальное извинение на своем сайте.
Телеканал ABC News согласился выплатить 15 миллионов долларов избранному президенту США Дональду Трампу для урегулирования иска о клевете после того, как ведущий телеканала ошибочно заявил, что он признан "ответственным за изнасилование". Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Иск был подан 19 марта в окружной суд Южной Флориды. В нем утверждалось, что американский телеведущий Джордж Стефанопулос сделал злонамеренные и ложные заявления во время интервью с конгрессвумен Нэнси Мейс в программе ABC This Week 10 марта 2024 года. В частности, Стефанопулос заявил, что Трамп признан виновным в изнасиловании, чего на самом деле не было, и спросил Мейс, как она может поддерживать его кандидатуру.
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Это заявление касалось гражданского дела, инициированного писательницей Э. Джин Кэрролл, которая обвиняла Трампа в изнасиловании. Представители Трампа заявили, что комментарий Стефанопулоса был ложным, злонамеренным и нарушал профессиональные стандарты журналистики.
Чтобы избежать дальнейших юридических разбирательств, ABC News согласилась на выплату и публикацию официального извинения. В заявлении, которое должно появиться на их сайте, указано, что ABC News и Джордж Стефанопулос сожалеют о сделанных заявлениях.
Согласно условиям урегулирования, ABC News обязуется не только осуществить выплату, но и опубликовать до воскресенья заявление в сопроводительной статье к интервью от 10 марта. В заявлении должно быть указано: "ABC News и Джордж Стефанопулос сожалеют о заявлениях, сделанных в отношении президента Дональда Дж. Трампа во время интервью Джорджа Стефанопулоса с конгрессвумен Нэнси Мейс в программе ABC This Week 10 марта 2024 года".
Напомним,
Дональд Трамп обвинил CBS в манипулятивном монтаже интервью Камалы Харрис о войне в Газе. Иск подан в суд Техаса с требованием компенсации в 10 миллиардов долларов.