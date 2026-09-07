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Лужний очолив юнацьку збірну України U-19

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Олег Лужний змінив Дмитра Михайленка на посаді тренера збірної України U-19. У вересні команда зіграє три матчі в Іспанії.

Лужний очолив юнацьку збірну України U-19

Очільник Комітету професіонального футболу Української асоціації футболу Олег Лужний очолив юнацьку збірну України U-19, замінивши на цій посаді Дмитра Михайленка. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН. 

Олег Лужний очолив юнацьку збірну України U-19. Невдовзі команда проведе перші матчі під орудою нового головного тренера. На збірну України U-19 очікують навчально-тренувальний збір і три товариські поєдинки на турнірі в Іспанії: 24 вересня проти Швеції, 27 вересня проти Німеччини і 30 вересня проти Шотландії 

- йдеться у повідомленні. 

У листопаді збірна України U-19 продовжить свій шлях у кваліфікації до чемпіонату Європи 2027 року. Суперниками нашої команди на другому груповому етапі будуть збірні Італії, Ізраїлю та Румунії.

Доповнення

Свого часу Лужний тренував київське "Динамо", а також сімферопольську "Таврію" та львівські "Карпати". 

З січня 2024 року Лужний очолює Комітет професіонального футболу УАФ.

Нагадаємо 

Виконавчий комітет Української асоціації футболу призначив Дмитра Михайленка головним тренером збірної України з футболу U-21. До цього Михайленко працював тренером збірної України U-19. 

Павло Башинський

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