Лужний очолив юнацьку збірну України U-19
Київ • УНН
Олег Лужний змінив Дмитра Михайленка на посаді тренера збірної України U-19. У вересні команда зіграє три матчі в Іспанії.
Очільник Комітету професіонального футболу Української асоціації футболу Олег Лужний очолив юнацьку збірну України U-19, замінивши на цій посаді Дмитра Михайленка. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
Олег Лужний очолив юнацьку збірну України U-19. Невдовзі команда проведе перші матчі під орудою нового головного тренера. На збірну України U-19 очікують навчально-тренувальний збір і три товариські поєдинки на турнірі в Іспанії: 24 вересня проти Швеції, 27 вересня проти Німеччини і 30 вересня проти Шотландії
У листопаді збірна України U-19 продовжить свій шлях у кваліфікації до чемпіонату Європи 2027 року. Суперниками нашої команди на другому груповому етапі будуть збірні Італії, Ізраїлю та Румунії.
Доповнення
Свого часу Лужний тренував київське "Динамо", а також сімферопольську "Таврію" та львівські "Карпати".
З січня 2024 року Лужний очолює Комітет професіонального футболу УАФ.
Нагадаємо
Виконавчий комітет Української асоціації футболу призначив Дмитра Михайленка головним тренером збірної України з футболу U-21. До цього Михайленко працював тренером збірної України U-19.