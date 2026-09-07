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Лужный возглавил юношескую сборную Украины U-19

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

Олег Лужный сменил Дмитрия Михайленко на посту тренера сборной Украины U-19. В сентябре команда сыграет три матча в Испании.

Лужный возглавил юношескую сборную Украины U-19

Глава Комитета профессионального футбола Украинской ассоциации футбола Олег Лужный возглавил юношескую сборную Украины U-19, заменив на этом посту Дмитрия Михайленко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН. 

Олег Лужный возглавил юношескую сборную Украины U-19. Вскоре команда проведет первые матчи под руководством нового главного тренера. Сборную Украины U-19 ожидают учебно-тренировочный сбор и три товарищеских поединка на турнире в Испании: 24 сентября против Швеции, 27 сентября против Германии и 30 сентября против Шотландии 

- говорится в сообщении. 

В ноябре сборная Украины U-19 продолжит свой путь в квалификации к чемпионату Европы 2027 года. Соперниками нашей команды на втором групповом этапе будут сборные Италии, Израиля и Румынии.

Дополнение

В свое время Лужный тренировал киевское "Динамо", а также симферопольскую "Таврию" и львовские "Карпаты". 

С января 2024 года Лужный возглавляет Комитет профессионального футбола УАФ.

Напомним 

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола назначил Дмитрия Михайленко главным тренером сборной Украины по футболу U-21. До этого Михайленко работал тренером сборной Украины U-19. 

Павел Башинский

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