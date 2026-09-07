Глава Комитета профессионального футбола Украинской ассоциации футбола Олег Лужный возглавил юношескую сборную Украины U-19, заменив на этом посту Дмитрия Михайленко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Олег Лужный возглавил юношескую сборную Украины U-19. Вскоре команда проведет первые матчи под руководством нового главного тренера. Сборную Украины U-19 ожидают учебно-тренировочный сбор и три товарищеских поединка на турнире в Испании: 24 сентября против Швеции, 27 сентября против Германии и 30 сентября против Шотландии - говорится в сообщении.

В ноябре сборная Украины U-19 продолжит свой путь в квалификации к чемпионату Европы 2027 года. Соперниками нашей команды на втором групповом этапе будут сборные Италии, Израиля и Румынии.

Дополнение

В свое время Лужный тренировал киевское "Динамо", а также симферопольскую "Таврию" и львовские "Карпаты".

С января 2024 года Лужный возглавляет Комитет профессионального футбола УАФ.

Напомним

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола назначил Дмитрия Михайленко главным тренером сборной Украины по футболу U-21. До этого Михайленко работал тренером сборной Украины U-19.