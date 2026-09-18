Ворог атакував авіабомбою багатоповерхівку в Сумах, під завалами можуть бути люди - ОВА

Ворог вдарив керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста, є влучання у багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

На жаль, є влучання у багатоповерховий житловий будинок. Попередньо, під завалами можуть перебувати люди