Ворог атакував авіабомбою багатоповерхівку в Сумах, під завалами можуть бути люди - ОВА
Київ • УНН
Росіяни атакували Суми та околиці керованими авіабомбами. Під завалами пошкодженої багатоповерхівки можуть бути люди.
Ворог вдарив керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста, є влучання у багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
На жаль, є влучання у багатоповерховий житловий будинок. Попередньо, під завалами можуть перебувати люди
За його словами, на місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки наразі ще уточнюється.
Авіаудари по Сумах: відомо про одного загиблого, кількість постраждалих зросла до 916.09.26, 20:10 • 4156 переглядiв