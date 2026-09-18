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Ворог атакував авіабомбою багатоповерхівку в Сумах, під завалами можуть бути люди - ОВА

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Росіяни атакували Суми та околиці керованими авіабомбами. Під завалами пошкодженої багатоповерхівки можуть бути люди.

Ворог атакував авіабомбою багатоповерхівку в Сумах, під завалами можуть бути люди - ОВА

Ворог вдарив керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста, є влучання у багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН

На жаль, є влучання у багатоповерховий житловий будинок.  Попередньо, під завалами можуть перебувати люди 

- повідомив Григоров.

За його словами, на місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки наразі ще уточнюється.

Авіаудари по Сумах: відомо про одного загиблого, кількість постраждалих зросла до 916.09.26, 20:10 • 4156 переглядiв

Антоніна Туманова

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