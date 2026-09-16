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Авіаудари по Сумах: відомо про одного загиблого, кількість постраждалих зросла до 9

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

У Сумах російські авіаудари забрали життя людини, ще дев’ятьох травмували, серед них двоє дітей. Пошкоджені будинки й авто.

Авіаудари по Сумах: відомо про одного загиблого, кількість постраждалих зросла до 9

У Сумах внаслідок авіаударів росіян загинула людина, ще 9 - травмовані, серед яких двоє дітей, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, через атаки керованими авіабомбами зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, господарські споруди,  цивільні автомобілі.

Рятувальники одночасно працювали на кількох локаціях. Надавали допомогу постраждалим, ліквідовували пожежі, розбирали завали та допомагали громадянам шукати вціліле майно.

росіяни вдарили КАБами по Сумах: шестеро постраждалих16.09.26, 15:49 • 11997 переглядiв

Антоніна Туманова

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