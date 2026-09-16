Авиаудары по Сумам: известно об одном погибшем, число пострадавших возросло до 9
Киев • УНН
В Сумах российские авиаудары унесли жизнь человека, ещё девять человек получили травмы, среди них двое детей. Повреждены дома и автомобили.
В Сумах в результате авиаударов россиян погиб человек, еще 9 — травмированы, среди них двое детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, из-за атак управляемыми авиабомбами разрушены и повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские автомобили.
Спасатели одновременно работали на нескольких локациях. Оказывали помощь пострадавшим, ликвидировали пожары, разбирали завалы и помогали гражданам искать уцелевшее имущество.
россияне ударили КАБами по Сумам: шестеро пострадавших16.09.26, 15:49 • 14245 просмотров