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Враг атаковал многоэтажный дом в Сумах авиабомбой, под завалами могут находиться люди — ОВА

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Россияне атаковали Сумы и окрестности управляемыми авиабомбами. Под завалами повреждённого многоэтажного дома могут находиться люди.

Враг атаковал многоэтажный дом в Сумах авиабомбой, под завалами могут находиться люди — ОВА

Враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Сумам и окрестностям города, есть попадание в многоэтажный дом, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН

К сожалению, есть попадание в многоэтажный жилой дом.  Предварительно, под завалами могут находиться люди 

- сообщил Григоров.

По его словам, на месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки пока уточняется.

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Антонина Туманова

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