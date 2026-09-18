Враг атаковал многоэтажный дом в Сумах авиабомбой, под завалами могут находиться люди — ОВА
Киев • УНН
Россияне атаковали Сумы и окрестности управляемыми авиабомбами. Под завалами повреждённого многоэтажного дома могут находиться люди.
Враг нанес удары управляемыми авиабомбами по Сумам и окрестностям города, есть попадание в многоэтажный дом, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
К сожалению, есть попадание в многоэтажный жилой дом. Предварительно, под завалами могут находиться люди
По его словам, на месте работают соответствующие службы. Информация о последствиях атаки пока уточняется.
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