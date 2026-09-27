В Італії один з аеропортів призупинив рейси через попіл з Етни

Фото: Giuseppe Di Stefano/Etna Walk/Handout via REUTERS

У неділю польоти в італійському аеропорту Катанія призупинені через викид вулканічного попелу в атмосферу. Про це повідомила компанія-оператор цього сицилійського аеропорту, передає УНН із посиланням на Reuters.

Згідно з оновленим повідомленням компанії SAC, усі польоти в аеропорту — п’ятому за завантаженістю в Італії — призупинено до 21:59 за Гринвічем у неділю.

Пасажирам порадили перевіряти статус рейсів у своїх авіакомпаніях перед поїздкою до аеропорту. Оператор зазначив, що згодом надасть додаткову інформацію.

Додамо

Виверження вулкана Етна — найвищого та найактивнішого вулкана Європи — часто призводить до перебоїв у роботі аеропорту Катанії; цього літа викиди попелу були особливо інтенсивними, що вплинуло на плани тисяч мандрівників у розпал сезону відпусток.

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