Аэропорт на Сицилии возобновил рейсы после снижения уровня опасности из-за извержения Этны
Киев • УНН
Аэропорт Катании на Сицилии возобновил авиарейсы после снижения уровня авиационной опасности с красного до оранжевого из-за активности вулкана Этна. Ранее из-за выбросов пепла были отменены или перенаправлены сотни рейсов.
Аэропорт Катании на Сицилии 15 августа возобновил авиарейсы после того, как уровень авиационной опасности из-за активности вулкана Этна снизили с красного до оранжевого. Об этом сообщили представители аэропорта, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Извержение Этны сопровождалось выбросами вулканического пепла, из-за которых в течение последней недели в аэропорту Катании отменили или перенаправили сотни рейсов.
Накануне аэропорт сообщил о приостановке всех рейсов до 13:00 по Гринвичу 15 августа из-за опасности для авиации. После снижения уровня предупреждения работу аэропорта возобновили.
Катания имеет один из самых загруженных пассажирских аэропортов Италии и является важным транспортным узлом Сицилии. В то же время авиасообщение может зависеть от дальнейшей вулканической активности и концентрации пепла в воздухе.
Аэропорт на Сицилии продлил приостановку работы из-за извержения Этны14.08.26, 14:10 • 18376 просмотров