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Аеропорт на Сицилії відновив рейси після зниження небезпеки через виверження Етни

Київ • УНН

 • 3656 перегляди

Аеропорт Катанії на Сицилії відновив авіарейси після зниження рівня авіаційної небезпеки з червоного до помаранчевого через активність вулкана Етна. Раніше через викиди попелу скасували або перенаправили сотні рейсів.

Аеропорт на Сицилії відновив рейси після зниження небезпеки через виверження Етни

Аеропорт Катанії на Сицилії 15 серпня відновив авіарейси після того, як рівень авіаційної небезпеки через активність вулкана Етна знизили з червоного до помаранчевого. Про це повідомили представники аеропорту, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Виверження Етни супроводжувалося викидами вулканічного попелу, через які протягом останнього тижня в аеропорту Катанії скасували або перенаправили сотні рейсів.

Напередодні аеропорт повідомив про призупинення всіх рейсів до 13:00 за Гринвічем 15 серпня через небезпеку для авіації. Після зниження рівня попередження роботу летовища відновили.

Катанія має один із найбільш завантажених пасажирських аеропортів Італії та є важливим транспортним вузлом Сицилії. Водночас авіасполучення може залежати від подальшої вулканічної активності та концентрації попелу в повітрі.

Аеропорт на Сицилії продовжив паузу у роботі через виверження Етни14.08.26, 14:10 • 19391 перегляд

Степан Гафтко

Світ
Виверження вулкана
Сицилія
Reuters
Італія