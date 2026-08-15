Аеропорт на Сицилії відновив рейси після зниження небезпеки через виверження Етни

Аеропорт Катанії на Сицилії 15 серпня відновив авіарейси після того, як рівень авіаційної небезпеки через активність вулкана Етна знизили з червоного до помаранчевого. Про це повідомили представники аеропорту, передає Reuters, пише УНН.

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Виверження Етни супроводжувалося викидами вулканічного попелу, через які протягом останнього тижня в аеропорту Катанії скасували або перенаправили сотні рейсів.

Напередодні аеропорт повідомив про призупинення всіх рейсів до 13:00 за Гринвічем 15 серпня через небезпеку для авіації. Після зниження рівня попередження роботу летовища відновили.

Катанія має один із найбільш завантажених пасажирських аеропортів Італії та є важливим транспортним вузлом Сицилії. Водночас авіасполучення може залежати від подальшої вулканічної активності та концентрації попелу в повітрі.

Аеропорт на Сицилії продовжив паузу у роботі через виверження Етни