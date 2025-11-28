$42.190.11
Глава Офиса Президента Ермак уходит в отставку - Зеленский
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Мост с Сицилии на материк: суд Италии признал строительство незаконным, правительство не согласно - Reuters

Киев • УНН

Итальянский суд постановил, что планы строительства моста между материковой Италией и Сицилией нарушают экологические нормы и правила тендеров ЕС. Правительство страны не отказывается от проекта, который должен стать самым длинным в мире и способствовать экономическому развитию региона.

Мост с Сицилии на материк: суд Италии признал строительство незаконным, правительство не согласно - Reuters
Фото: Wikipedia

Суд в Италии постановил, что планы строительства крупнейшего в мире подвесного моста между материковой Италией и островом Сицилия нарушают экологические нормы и правила проведения тендеров ЕС. В то же время правительство страны не собирается отказываться от этого проекта, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Речь идет о строительстве моста длиной 3666 метров через Мессинский пролив. Как говорится в публикации, данный мост должен превзойти мост в Турции, а также принести процветание традиционно более бедным регионам Италии и способствовать быстрому перемещению войск НАТО в случае потенциального вооруженного конфликта Альянса с Россией.

В то же время Счетная палата заявила, что правительство не смогло обосновать нарушение экологических требований относительно воздействия на прибрежные и морские районы острова Сицилия и региона Калабрия.

Интересно, что проблема строительства моста уже полвека является предметом национальных дебатов в Италии. Сторонники строительства считают это экономически выгодным для региона, тогда как критики приводят аргументы о напрасных расходах и вреде окружающей среде в регионе, подверженном землетрясениям.

Италия ввела пожизненное заключение за фемицид после трагедии, потрясшей страну26.11.25, 11:31 • 3554 просмотра

Евгений Устименко

Новости Мира
Государственный бюджет
Сицилия
Reuters
НАТО
Калабрия
Европейский Союз
Италия
Турция