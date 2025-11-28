Мост с Сицилии на материк: суд Италии признал строительство незаконным, правительство не согласно - Reuters
Киев • УНН
Итальянский суд постановил, что планы строительства моста между материковой Италией и Сицилией нарушают экологические нормы и правила тендеров ЕС. Правительство страны не отказывается от проекта, который должен стать самым длинным в мире и способствовать экономическому развитию региона.
Суд в Италии постановил, что планы строительства крупнейшего в мире подвесного моста между материковой Италией и островом Сицилия нарушают экологические нормы и правила проведения тендеров ЕС. В то же время правительство страны не собирается отказываться от этого проекта, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Речь идет о строительстве моста длиной 3666 метров через Мессинский пролив. Как говорится в публикации, данный мост должен превзойти мост в Турции, а также принести процветание традиционно более бедным регионам Италии и способствовать быстрому перемещению войск НАТО в случае потенциального вооруженного конфликта Альянса с Россией.
В то же время Счетная палата заявила, что правительство не смогло обосновать нарушение экологических требований относительно воздействия на прибрежные и морские районы острова Сицилия и региона Калабрия.
Интересно, что проблема строительства моста уже полвека является предметом национальных дебатов в Италии. Сторонники строительства считают это экономически выгодным для региона, тогда как критики приводят аргументы о напрасных расходах и вреде окружающей среде в регионе, подверженном землетрясениям.
Италия ввела пожизненное заключение за фемицид после трагедии, потрясшей страну26.11.25, 11:31 • 3554 просмотра