Мост с Сицилии на материк: суд Италии признал строительство незаконным, правительство не согласно - Reuters

Фото: Wikipedia

Суд в Италии постановил, что планы строительства крупнейшего в мире подвесного моста между материковой Италией и островом Сицилия нарушают экологические нормы и правила проведения тендеров ЕС. В то же время правительство страны не собирается отказываться от этого проекта, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Речь идет о строительстве моста длиной 3666 метров через Мессинский пролив. Как говорится в публикации, данный мост должен превзойти мост в Турции, а также принести процветание традиционно более бедным регионам Италии и способствовать быстрому перемещению войск НАТО в случае потенциального вооруженного конфликта Альянса с Россией.

В то же время Счетная палата заявила, что правительство не смогло обосновать нарушение экологических требований относительно воздействия на прибрежные и морские районы острова Сицилия и региона Калабрия.

Интересно, что проблема строительства моста уже полвека является предметом национальных дебатов в Италии. Сторонники строительства считают это экономически выгодным для региона, тогда как критики приводят аргументы о напрасных расходах и вреде окружающей среде в регионе, подверженном землетрясениям.

