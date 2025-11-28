$42.190.11
15:22 • 138 перегляди
Голова Офісу Президента Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 10050 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 11239 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 10218 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 25319 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 19038 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17342 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 31438 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19288 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17444 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
Міст з Сицилії до материка: суд Італії визнав незаконним будівництво, уряд не згоден - Reuters

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Італійський суд постановив, що плани будівництва мосту між материковою Італією та Сицилією порушують екологічні норми та правила тендерів ЄС. Уряд країни не відмовляється від проекту, який має стати найдовшим у світі та сприяти економічному розвитку регіону.

Міст з Сицилії до материка: суд Італії визнав незаконним будівництво, уряд не згоден - Reuters
Фото: Wikipedia

Суд в Італії постановив, що плани будівництва найбільшого в світі підвісного мосту між материковою Італією та островом Сицилія порушують екологічні норми та правила проведення тендерів ЄС. Водночас уряд країни не збирається від цього проекту, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Йдеться про будівництво мосту довжиною 3666 метрів через Мессінську протоку. Як йдеться у публікації, даний міст має перевершити перевершить міст у Туреччині, а також принести процвітання традиційно біднішим регіонам Італії і сприяти швидкому переміщенню військ НАТО на випадок потенційного збройного конфлікту Альянсу з росією.

Водночас Рахункова палата заявила, що уряд не зміг обґрунтувати порушення екологічних вимог щодо впливу на прибережні та морські райони острова Сицилія та регіону Калабрія.

Цікаво, що проблема побудови мосту вже півстоліття є предметом національних дебатів в Італії. Прихильники будівництва вважають це економічно вигідним для регіону, тоді як критики наводять аргументи про марні витрати та шкоду навколишньому середовищу в регіоні, схильному до землетрусів.

Євген Устименко

Новини Світу
Державний бюджет
Сицилія
Reuters
НАТО
Calabria
Європейський Союз
Італія
Туреччина