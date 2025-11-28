Міст з Сицилії до материка: суд Італії визнав незаконним будівництво, уряд не згоден - Reuters

Фото: Wikipedia

Суд в Італії постановив, що плани будівництва найбільшого в світі підвісного мосту між материковою Італією та островом Сицилія порушують екологічні норми та правила проведення тендерів ЄС. Водночас уряд країни не збирається від цього проекту, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Йдеться про будівництво мосту довжиною 3666 метрів через Мессінську протоку. Як йдеться у публікації, даний міст має перевершити перевершить міст у Туреччині, а також принести процвітання традиційно біднішим регіонам Італії і сприяти швидкому переміщенню військ НАТО на випадок потенційного збройного конфлікту Альянсу з росією.

Водночас Рахункова палата заявила, що уряд не зміг обґрунтувати порушення екологічних вимог щодо впливу на прибережні та морські райони острова Сицилія та регіону Калабрія.

Цікаво, що проблема побудови мосту вже півстоліття є предметом національних дебатів в Італії. Прихильники будівництва вважають це економічно вигідним для регіону, тоді як критики наводять аргументи про марні витрати та шкоду навколишньому середовищу в регіоні, схильному до землетрусів.

