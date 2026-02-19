На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон - столб дыма поднялся на 2000 метров
Киев • УНН
На филиппинском острове Негрос произошло умеренное извержение вулкана Канлаон, которое длилось две минуты. Столб дыма поднялся более чем на 2000 метров, что вызвало повышенный уровень тревоги.
В четверг, 19 февраля, на филиппинском острове Негрос произошло умеренное извержение вулкана Канлаон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт newsinfo.inquirer.net.
Детали
По данным филиппинских СМИ, а также Филиппинского института сейсмологии и вулканологии, извержение произошло в кратере на вершине вулкана Канлаон и длилось в общей сложности две минуты.
Высота извержения из кратера составляла более 2000 метров - столбы дыма направились на юго-запад.
В связи с этим над вулканом Канлаон остается повышенный уровень тревоги 2, а вход в постоянную зону опасности радиусом 4 километра строго запрещен.
Управление гражданской обороны Филиппин предупредило население о пирокластических потоках и выпадении пепла, вызванных извержением, движущимся в юго-западном направлении.
Дополнительно
Негрос - остров средних размеров в группе Филиппинских островов. Длина острова - более 180 км. Площадь – 13 074 км².
С севера омывается морями Висаян и Сибуян, с юга - морем Сулу. Остров имеет горную поверхность. Самая высокая точка - вулкан Канлаон, расположенный на высоте 2 460 метров над уровнем моря.
На склонах вулкана есть три горячих источника: горячие источники Мамбукаль на северо-западе, горячие источники Букалан и горячие источники Бунгол. Прилегающие к нему вулканы - Силай и Мандалаган расположены к северу от Канлаона.
