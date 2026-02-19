$43.290.03
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон - столб дыма поднялся на 2000 метров

На филиппинском острове Негрос произошло умеренное извержение вулкана Канлаон, которое длилось две минуты. Столб дыма поднялся более чем на 2000 метров, что вызвало повышенный уровень тревоги.

На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон - столб дыма поднялся на 2000 метров
Фото: wiki/Kanlaon

В четверг, 19 февраля, на филиппинском острове Негрос произошло умеренное извержение вулкана Канлаон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт newsinfo.inquirer.net.

Детали

По данным филиппинских СМИ, а также Филиппинского института сейсмологии и вулканологии, извержение произошло в кратере на вершине вулкана Канлаон и длилось в общей сложности две минуты.

Высота извержения из кратера составляла более 2000 метров - столбы дыма направились на юго-запад.

В связи с этим над вулканом Канлаон остается повышенный уровень тревоги 2, а вход в постоянную зону опасности радиусом 4 километра строго запрещен.

Управление гражданской обороны Филиппин предупредило население о пирокластических потоках и выпадении пепла, вызванных извержением, движущимся в юго-западном направлении.

Дополнительно

Негрос - остров средних размеров в группе Филиппинских островов. Длина острова - более 180 км. Площадь – 13 074 км².

С севера омывается морями Висаян и Сибуян, с юга - морем Сулу. Остров имеет горную поверхность. Самая высокая точка - вулкан Канлаон, расположенный на высоте 2 460 метров над уровнем моря.

На склонах вулкана есть три горячих источника: горячие источники Мамбукаль на северо-западе, горячие источники Букалан и горячие источники Бунгол. Прилегающие к нему вулканы - Силай и Мандалаган расположены к северу от Канлаона.

Напомним

В конце декабря 2025 года на итальянском острове Сицилия активизировался вулкан Этна. Часть вулканического пепла выпала на Таормину и горнолыжный курорт Пьяно-Провенцано.

В кратере Бока-Нуова вулканологи зафиксировали серию взрывов. Горячие фрагменты породы поднимались на высоту нескольких десятков метров над краем кратера.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Извержение вулкана
Сицилия
Филиппины
Италия