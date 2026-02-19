На Філіппінах сталося виверження вулкана Канлаон - стовп диму піднявся на 2000 метрів
Київ • УНН
На філіппінському острові Негрос сталося помірне виверження вулкана Канлаон, яке тривало дві хвилини. Стовп диму піднявся на понад 2000 метрів, що спричинило підвищений рівень тривоги.
У четвер, 19 лютого, на філіппінському острові Негрос сталось помірне виверження вулкану Канлаон. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт newsinfo.inquirer.net.
Деталі
За даними філіппінських ЗМІ, а також Філіппінського інститут сейсмології та вулканології, виверження виверження сталося в кратері на вершині вулкана Канлаон і тривало загалом дві хвилини.
Висота виверження з кратеру становила понад 2000 метрів - стовби диму попрямували на південний захід.
У зв'язку з цим над вулканом Канлаон залишається підвищений рівень тривоги 2, а вхід в постійну зону небезпеки радіусом 4 кілометри суворо заборонений.
Управління цивільної оборони Філіппін попередило населення про пірокластичні потоки та випадання попелу, спричинені виверженням, що рухається в південно-західному напрямку.
Додатково
Негрос - острів середніх розмірів у групі Філіппінських островів. Довжина острова - понад 180 км. Площа - 13 074 км².
З півночі омивається морями Вісаян і Сибуян, з півдня - морем Сулу. Острів має гірську поверхню. Найвища точка - вулкан Канлаон, розташований на висоті 2 460 метрів над рівнем моря.
На схилах вулкана є три гарячі джерела: гарячі джерела Мамбукаль на північному заході, гарячі джерела Букалан і гарячі джерела Бунгол. Прилеглі до нього вулкани - Силай і Мандалаган розташовані на північ від Канлаона.
