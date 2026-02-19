На Філіппінах сталося виверження вулкана Канлаон - стовп диму піднявся на 2000 метрів

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 3354 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 5610 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 5764 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 14041 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 13523 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 23523 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 23951 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24396 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23561 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18134 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
72%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 16663 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 20454 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 15003 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 9882 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 5710 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 5736 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 14041 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 23523 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 20463 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 39477 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Джеффрі Епштайн
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Село
Одеса
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 9910 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 15016 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 22716 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 30736 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 31836 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
YouTube

На Філіппінах сталося виверження вулкана Канлаон - стовп диму піднявся на 2000 метрів

Київ • УНН

 • 38 перегляди

На філіппінському острові Негрос сталося помірне виверження вулкана Канлаон, яке тривало дві хвилини. Стовп диму піднявся на понад 2000 метрів, що спричинило підвищений рівень тривоги.

На Філіппінах сталося виверження вулкана Канлаон - стовп диму піднявся на 2000 метрів
Фото: wiki/Kanlaon

У четвер, 19 лютого, на філіппінському острові Негрос сталось помірне виверження вулкану Канлаон. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт newsinfo.inquirer.net.

Деталі

За даними філіппінських ЗМІ, а також Філіппінського інститут сейсмології та вулканології, виверження виверження сталося в кратері на вершині вулкана Канлаон і тривало загалом дві хвилини.

Висота виверження з кратеру становила понад 2000 метрів - стовби диму попрямували на південний захід.

У зв'язку з цим над вулканом Канлаон залишається підвищений рівень тривоги 2, а вхід в постійну зону небезпеки радіусом 4 кілометри суворо заборонений.

Управління цивільної оборони Філіппін попередило населення про пірокластичні потоки та випадання попелу, спричинені виверженням, що рухається в південно-західному напрямку.

Додатково

Негрос - острів середніх розмірів у групі Філіппінських островів. Довжина острова - понад 180 км. Площа - 13 074 км².

З півночі омивається морями Вісаян і Сибуян, з півдня - морем Сулу. Острів має гірську поверхню. Найвища точка - вулкан Канлаон, розташований на висоті 2 460 метрів над рівнем моря.

На схилах вулкана є три гарячі джерела: гарячі джерела Мамбукаль на північному заході, гарячі джерела Букалан і гарячі джерела Бунгол. Прилеглі до нього вулкани - Силай і Мандалаган розташовані на північ від Канлаона.

Нагадаємо

Наприкінці грудня 2025 року на італійському острові Сицилія активізувався вулкан Етна. Частина вулканічного попелу випала на Таорміну та гірськолижний курорт П'яно-Провенцано.

У кратері Бока-Нуова вулканологи зафіксували серію вибухів. Гарячі фрагменти породи піднімалися на висоту кількох десятків метрів над краєм кратера.

Євген Устименко

СвітПодії
Виверження вулкана
Сицилія
Філіппіни
Італія