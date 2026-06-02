Мощное землетрясение произошло у берегов Италии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Калабрии в Италии, оно ощущалось по всему югу страны, сообщает ANSA, пишет УНН.

Детали

Землетрясение ощущалось в Калабрии после полуночи по местному времени. Магнитуда землетрясения составила 6,2 балла, эпицентр залегал на глубине 250 километров близ Козенцы на побережье Тирренского моря.

Толчки также ощущались в Неаполе и некоторых муниципалитетах в районе Везувия, таких как Портичи, вплоть до границы с Салерно, а также в Базиликате, особенно в районах, граничащих с Калабрией, а также в Апулии и Сицилии.

В некоторых районах жители вышли на улицы и начали звонить как в региональную службу гражданской защиты, так и в пожарную службу, но прежде всего за информацией. Региональный оперативный центр гражданской защиты начал связываться со всеми мэрами в районах, ближайших к эпицентру, таких как Четраро, Ламеция-Терме и Амантеа, но о разрушениях не сообщалось.

В Козенце ситуация на данный момент спокойная, просьб о помощи нет. Ситуация постоянно контролируется, пишет издание.

Тем временем Немецкий исследовательский центр геологических наук (GFZ), как сообщает Reuters, зафиксировал, что землетрясение у побережья южной Италии рано утром во вторник было магнитудой 6,1 и было зарегистрировано на глубине 253 километра.

Вблизи Крита в течение нескольких часов произошли два землетрясения