В Италии заблокировали правительственный проект моста на Сицилию стоимостью 13,5 млрд евро

Счетная палата Италии отказалась утвердить масштабный инфраструктурный проект правительства Джорджии Мелони по строительству моста, который должен был соединить материковую Италию с островом Сицилия. Стоимость сооружения оценивалась в 13,5 миллиарда евро. Об этом сообщает Аnsa, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в учреждении, решение принято в среду, а его обоснование будет обнародовано в течение 30 дней. Палата, осуществляющая контроль за государственными финансами, не дала одобрения для дальнейшего финансирования инициативы.

Вице-премьер и министр инфраструктуры Маттео Сальвини резко раскритиковал решение, заявив в соцсети X, что оно "наносит серьезный ущерб стране и выглядит скорее как политическое, чем техническое".

Проект моста через Мессинский пролив обсуждался десятилетиями, но неоднократно останавливался из-за рисков сейсмической активности и возможного влияния мафии. Несмотря на это, в августе 2025 года правительственный комитет одобрил план как стратегическую инвестицию.

Согласно первоначальному графику, подготовительные работы должны были стартовать осенью 2025 года, а завершение строительства планировали на 2032 год. В правительстве даже рассматривали возможность включить проект в военные расходы, чтобы ускорить достижение целевого показателя НАТО – 5% ВВП на оборону.

