В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
16:51 • 18510 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 22694 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 56531 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПК
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 36703 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 58431 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастут
29 октября, 09:51 • 30038 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 81866 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49012 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение Труханову
28 октября, 20:10 • 47762 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
публикации
Эксклюзивы
YouTube

В Италии заблокировали правительственный проект моста на Сицилию стоимостью 13,5 млрд евро

Киев • УНН

 • 450 просмотра

В Италии отказались утвердить проект правительства Джорджии Мелони по строительству моста, который должен был соединить материковую Италию с островом Сицилия. Стоимость сооружения оценивалась в 13,5 миллиарда евро.

В Италии заблокировали правительственный проект моста на Сицилию стоимостью 13,5 млрд евро

Счетная палата Италии отказалась утвердить масштабный инфраструктурный проект правительства Джорджии Мелони по строительству моста, который должен был соединить материковую Италию с островом Сицилия. Стоимость сооружения оценивалась в 13,5 миллиарда евро. Об этом сообщает Аnsa, пишет УНН.

Подробности

Как сообщили в учреждении, решение принято в среду, а его обоснование будет обнародовано в течение 30 дней. Палата, осуществляющая контроль за государственными финансами, не дала одобрения для дальнейшего финансирования инициативы.

Вице-премьер и министр инфраструктуры Маттео Сальвини резко раскритиковал решение, заявив в соцсети X, что оно "наносит серьезный ущерб стране и выглядит скорее как политическое, чем техническое".

Мелони приняла участие в заседании Коалиции желающих по видеосвязи: о чем заявила премьер Италии24.10.25, 23:59 • 7157 просмотров

Проект моста через Мессинский пролив обсуждался десятилетиями, но неоднократно останавливался из-за рисков сейсмической активности и возможного влияния мафии. Несмотря на это, в августе 2025 года правительственный комитет одобрил план как стратегическую инвестицию.

Согласно первоначальному графику, подготовительные работы должны были стартовать осенью 2025 года, а завершение строительства планировали на 2032 год. В правительстве даже рассматривали возможность включить проект в военные расходы, чтобы ускорить достижение целевого показателя НАТО – 5% ВВП на оборону.

Россия подает заявку на замену Италии в качестве хозяев Евро-203227.10.25, 17:57 • 4274 просмотра

Степан Гафтко

