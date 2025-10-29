В Италии заблокировали правительственный проект моста на Сицилию стоимостью 13,5 млрд евро
В Италии отказались утвердить проект правительства Джорджии Мелони по строительству моста, который должен был соединить материковую Италию с островом Сицилия. Стоимость сооружения оценивалась в 13,5 миллиарда евро.
Как сообщили в учреждении, решение принято в среду, а его обоснование будет обнародовано в течение 30 дней. Палата, осуществляющая контроль за государственными финансами, не дала одобрения для дальнейшего финансирования инициативы.
Вице-премьер и министр инфраструктуры Маттео Сальвини резко раскритиковал решение, заявив в соцсети X, что оно "наносит серьезный ущерб стране и выглядит скорее как политическое, чем техническое".
Проект моста через Мессинский пролив обсуждался десятилетиями, но неоднократно останавливался из-за рисков сейсмической активности и возможного влияния мафии. Несмотря на это, в августе 2025 года правительственный комитет одобрил план как стратегическую инвестицию.
Согласно первоначальному графику, подготовительные работы должны были стартовать осенью 2025 года, а завершение строительства планировали на 2032 год. В правительстве даже рассматривали возможность включить проект в военные расходы, чтобы ускорить достижение целевого показателя НАТО – 5% ВВП на оборону.
