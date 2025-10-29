В Італії заблокували урядовий проєкт мосту до Сицилії вартістю 13,5 млрд євро
В Італії відмовилися затвердити проєкт уряду Джорджії Мелоні щодо будівництва мосту, який мав з’єднати материкову Італію з островом Сицилія. Вартість споруди оцінювалася у 13,5 мільярда євро.
Деталі
Як повідомили в установі, рішення ухвалене в середу, а його обґрунтування буде оприлюднене протягом 30 днів. Палата, що здійснює контроль за державними фінансами, не надала схвалення для подальшого фінансування ініціативи.
Віцепрем’єр і міністр інфраструктури Маттео Сальвіні різко розкритикував рішення, заявивши у соцмережі X, що воно "завдає серйозної шкоди країні та виглядає радше як політичне, ніж технічне".
Проєкт мосту через Мессінську протоку обговорювався десятиліттями, але неодноразово зупинявся через ризики сейсмічної активності та можливий вплив мафії. Попри це, в серпні 2025 року урядовий комітет схвалив план як стратегічну інвестицію.
Згідно з початковим графіком, підготовчі роботи мали стартувати восени 2025 року, а завершення будівництва планували на 2032 рік. В уряді навіть розглядали можливість включити проєкт до військових витрат, щоб прискорити досягнення цільового показника НАТО – 5% ВВП на оборону.
