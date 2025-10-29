В Італії заблокували урядовий проєкт мосту до Сицилії вартістю 13,5 млрд євро

$42.080.01
48.980.00
ukenru
18:25 • 10447 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 19587 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 23515 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 57800 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 37337 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 59054 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 30159 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 82319 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 49066 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47799 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
"путін знову всіх переграв"? Представник кремля дмітрієв подає до суду на The Washington Post29 жовтня, 12:12 • 5940 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 25381 перегляди
Окупанти вивісили триколор у Покровську, але його швидко знищили Сили оборони України: відеоVideo29 жовтня, 13:18 • 5684 перегляди
Посланець путіна заявив, що війна в Україні завершиться протягом року після контактів із командою Трампа – Reuters29 жовтня, 14:19 • 21727 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 15630 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 57811 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 59062 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 50998 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 82322 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 94000 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Іван Федоров
Блогери
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Швейцарія
Куба
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 15709 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 25460 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 52419 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 57482 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 38698 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
YouTube
TikTok

В Італії заблокували урядовий проєкт мосту до Сицилії вартістю 13,5 млрд євро

Київ • УНН

 • 760 перегляди

В Італії відмовилися затвердити проєкт уряду Джорджії Мелоні щодо будівництва мосту, який мав з’єднати материкову Італію з островом Сицилія. Вартість споруди оцінювалася у 13,5 мільярда євро.

В Італії заблокували урядовий проєкт мосту до Сицилії вартістю 13,5 млрд євро

Рахункова палата Італії відмовилася затвердити масштабний інфраструктурний проєкт уряду Джорджії Мелоні щодо будівництва мосту, який мав з’єднати материкову Італію з островом Сицилія. Вартість споруди оцінювалася у 13,5 мільярда євро. Про це повідомляє Аnsa, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в установі, рішення ухвалене в середу, а його обґрунтування буде оприлюднене протягом 30 днів. Палата, що здійснює контроль за державними фінансами, не надала схвалення для подальшого фінансування ініціативи.

Віцепрем’єр і міністр інфраструктури Маттео Сальвіні різко розкритикував рішення, заявивши у соцмережі X, що воно "завдає серйозної шкоди країні та виглядає радше як політичне, ніж технічне".

Мелоні взяла участь у засіданні Коаліції охочих через відеозвʼязок: про що заявила прем'єрка Італії24.10.25, 23:59 • 7157 переглядiв

Проєкт мосту через Мессінську протоку обговорювався десятиліттями, але неодноразово зупинявся через ризики сейсмічної активності та можливий вплив мафії. Попри це, в серпні 2025 року урядовий комітет схвалив план як стратегічну інвестицію.

Згідно з початковим графіком, підготовчі роботи мали стартувати восени 2025 року, а завершення будівництва планували на 2032 рік. В уряді навіть розглядали можливість включити проєкт до військових витрат, щоб прискорити досягнення цільового показника НАТО – 5% ВВП на оборону.

росія подає заявку на заміну Італії як господарів Євро-203227.10.25, 17:57 • 4280 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Державний бюджет
Соціальна мережа
"Коаліція охочих"
Сицилія
Джорджа Мелоні
НАТО
Італія