росія подає заявку на заміну Італії як господарів Євро-2032

Ексклюзив
14:34 • 11083 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Ексклюзив
14:25 • 15120 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Ексклюзив
12:53 • 27751 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 24921 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 30268 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 37564 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 40499 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36413 перегляди
В Одеському СІЗО ув'язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34383 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28157 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT
27 жовтня, 07:25 • 41853 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку
27 жовтня, 09:22 • 41645 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 30174 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 19736 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 16123 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 16188 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 27751 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 91606 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 113033 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 129039 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Державний кордон України
Китай
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 19785 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 30231 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 41705 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 60135 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 82114 перегляди
росія подає заявку на заміну Італії як господарів Євро-2032

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

росія подала заявку на заміну Італії як господаря Євро-2032, посилаючись на застарілу інфраструктуру італійських стадіонів. При цьому рф не має права брати участь у турнірі через вторгнення в Україну.

росія подає заявку на заміну Італії як господарів Євро-2032

росія подає заявку на заміну Італії в якості господарів чемпіонату Євро-2032, при тому, що сама держава-агресор не має права брати участь у цьому турнірі. Причиною росіяни назвали побоювання, що італійські стадіони будуть не готові таких масштабних заходів, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

росія зробила несподівану заявку про заміну Італії як господаря Євро-2032. Турнір, який відбудеться через сім років мають спільно приймати Італія та Туреччина, але росіяни заявили, що італійські стадіони не будуть готові через застарілу інфраструктуру.

А росія, яку виключили з УЄФА та ФІФА після вторгнення в Україну у 2022 році, заявила, що готова втрутитися, якщо проблеми стануть реальністю.

"В Італії є проблема зі стадіоном. Якщо вони втратять організацію стадіонів, ми тут. росія готова прийняти Євро-2032 замість Італії", – заявив президент Федерації футболу москви Олександр Дюков російському веб-сайту Sport.ru, як повідомляє італійське видання Gazzetta dello Sport.

росіяни також заявили, що лише один із 10 запропонованих місць проведення в Італії був схвалений УЄФА, а також запропонували Туреччині взяти на себе виключні права на проведення.

росія, яка продовжувала проводити товариські матчі проти країн, що не входять до Заходу, після заборони на участь у Євро-2028 та Євро-2032, подала заявки на проведення Євро-2028 та Євро-2032, але їх було визнано непридатними через триваючу війну проти України.

Ізраїльські команди не виключать із футбольних змагань - УЄФА 24.09.25, 14:41 • 2852 перегляди

Daily Mail пише, що хоча УЄФА навряд чи врахує коментарі Дюкова, питання італійських стадіонів нікуди не зникне. Президент УЄФА Александер Чеферін раніше називав цю ситуацію "ганьбою", а потім додав, що Італія має "найгіршу інфраструктуру" серед найбільших європейських країн.

Ще у серпні Еціо Сімонеллі, президент керівного органу італійської ліги, висловив свої побоювання щодо того, що країну можуть позбавити права на проведення матчів.

"Я дуже хвилююся щодо Євро-2032. Чи під загрозою кандидатура?" Сподіваюся, це лише моя проблема, але коли президент УЄФА каже, що наші стадіони перебувають у стані коми, а Євро відбудеться через шість років, ми ризикуємо не справити дуже гарного враження на міжнародному рівні. Шкода, однак, що, окрім Удіне, Бергамо та Турина, решта наших стадіонів перебувають у коматозному стані. Чеферін різко критикував італійські стадіони, і я з ним згоден", — сказав Сімонеллі в інтерв'ю італійському державному радіо.

В Італії є кілька культових, але старих стадіонів, які потребують покращення, зокрема "Сан-Сіро" в Мілані та римський "Олімпіко", але спроби зробити це можуть бути повільними та стикатися з бюрократичними труднощами.

Сімонеллі додав: "Ми відстаємо від усіх інших країн. За останні 18 років ми відкрили лише шість стадіонів, з яких лише три знаходяться в Серії А. В решті Європи їх 226.

"Я дуже стурбований. Ми тиснемо на уряд, щоб спростити процедуру і таким чином змусити замовкнути знамениті "комітети проти", які в Італії ніколи нічого не роблять, та органи влади, які повинні захищати культурну спадщину".

Доповнення

Згідно з розслідуванням британської газети, УЄФА, керівний орган європейського футболу, виплатив майже 11 мільйонів євро російським клубам з початку повномасштабної війни між росією та Україною. І це було зроблено вже після того, як клубам російської футбольної ліги було заборонено брати участь у європейських турнірах.

Спорт
Новини Світу
Воєнний стан
УЄФА
Італія
Туреччина
Україна
Україна