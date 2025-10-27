росія подає заявку на заміну Італії як господарів Євро-2032

росія подає заявку на заміну Італії в якості господарів чемпіонату Євро-2032, при тому, що сама держава-агресор не має права брати участь у цьому турнірі. Причиною росіяни назвали побоювання, що італійські стадіони будуть не готові таких масштабних заходів, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

росія зробила несподівану заявку про заміну Італії як господаря Євро-2032. Турнір, який відбудеться через сім років мають спільно приймати Італія та Туреччина, але росіяни заявили, що італійські стадіони не будуть готові через застарілу інфраструктуру.

А росія, яку виключили з УЄФА та ФІФА після вторгнення в Україну у 2022 році, заявила, що готова втрутитися, якщо проблеми стануть реальністю.

"В Італії є проблема зі стадіоном. Якщо вони втратять організацію стадіонів, ми тут. росія готова прийняти Євро-2032 замість Італії", – заявив президент Федерації футболу москви Олександр Дюков російському веб-сайту Sport.ru, як повідомляє італійське видання Gazzetta dello Sport.

росіяни також заявили, що лише один із 10 запропонованих місць проведення в Італії був схвалений УЄФА, а також запропонували Туреччині взяти на себе виключні права на проведення.

росія, яка продовжувала проводити товариські матчі проти країн, що не входять до Заходу, після заборони на участь у Євро-2028 та Євро-2032, подала заявки на проведення Євро-2028 та Євро-2032, але їх було визнано непридатними через триваючу війну проти України.

Daily Mail пише, що хоча УЄФА навряд чи врахує коментарі Дюкова, питання італійських стадіонів нікуди не зникне. Президент УЄФА Александер Чеферін раніше називав цю ситуацію "ганьбою", а потім додав, що Італія має "найгіршу інфраструктуру" серед найбільших європейських країн.

Ще у серпні Еціо Сімонеллі, президент керівного органу італійської ліги, висловив свої побоювання щодо того, що країну можуть позбавити права на проведення матчів.

"Я дуже хвилююся щодо Євро-2032. Чи під загрозою кандидатура?" Сподіваюся, це лише моя проблема, але коли президент УЄФА каже, що наші стадіони перебувають у стані коми, а Євро відбудеться через шість років, ми ризикуємо не справити дуже гарного враження на міжнародному рівні. Шкода, однак, що, окрім Удіне, Бергамо та Турина, решта наших стадіонів перебувають у коматозному стані. Чеферін різко критикував італійські стадіони, і я з ним згоден", — сказав Сімонеллі в інтерв'ю італійському державному радіо.

В Італії є кілька культових, але старих стадіонів, які потребують покращення, зокрема "Сан-Сіро" в Мілані та римський "Олімпіко", але спроби зробити це можуть бути повільними та стикатися з бюрократичними труднощами.

Сімонеллі додав: "Ми відстаємо від усіх інших країн. За останні 18 років ми відкрили лише шість стадіонів, з яких лише три знаходяться в Серії А. В решті Європи їх 226.

"Я дуже стурбований. Ми тиснемо на уряд, щоб спростити процедуру і таким чином змусити замовкнути знамениті "комітети проти", які в Італії ніколи нічого не роблять, та органи влади, які повинні захищати культурну спадщину".

Доповнення

Згідно з розслідуванням британської газети, УЄФА, керівний орган європейського футболу, виплатив майже 11 мільйонів євро російським клубам з початку повномасштабної війни між росією та Україною. І це було зроблено вже після того, як клубам російської футбольної ліги було заборонено брати участь у європейських турнірах.