россия подает заявку на замену Италии в качестве хозяев Евро-2032

Эксклюзив
14:34 • 9536 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 12942 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 25230 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 23310 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 28860 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 37241 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40287 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36344 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34316 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28087 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Теги
Авторы
Популярные новости
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 35909 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 39819 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 37673 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 26230 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 17104 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 14307 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 25169 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 91056 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 112432 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 128537 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Китай
Днепропетровская область
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 17847 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 27546 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 38986 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 58861 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 80838 просмотра
россия подает заявку на замену Италии в качестве хозяев Евро-2032

Киев • УНН

 • 460 просмотра

россия подала заявку на замену Италии в качестве хозяина Евро-2032, ссылаясь на устаревшую инфраструктуру итальянских стадионов. При этом рф не имеет права участвовать в турнире из-за вторжения в Украину.

россия подает заявку на замену Италии в качестве хозяев Евро-2032

россия подает заявку на замену Италии в качестве хозяев чемпионата Евро-2032, при том, что само государство-агрессор не имеет права участвовать в этом турнире. Причиной россияне назвали опасения, что итальянские стадионы будут не готовы к таким масштабным мероприятиям, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

россия сделала неожиданную заявку о замене Италии как хозяина Евро-2032. Турнир, который состоится через семь лет, должны совместно принимать Италия и Турция, но россияне заявили, что итальянские стадионы не будут готовы из-за устаревшей инфраструктуры.

А Россия, которую исключили из УЕФА и ФИФА после вторжения в Украину в 2022 году, заявила, что готова вмешаться, если проблемы станут реальностью.

"В Италии есть проблема со стадионом. Если они потеряют организацию стадионов, мы здесь. россия готова принять Евро-2032 вместо Италии", – заявил президент Федерации футбола москвы александр дюков российскому веб-сайту Sport.ru, как сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport.

россияне также заявили, что только одно из 10 предложенных мест проведения в Италии было одобрено УЕФА, а также предложили Турции взять на себя исключительные права на проведение.

Россия, которая продолжала проводить товарищеские матчи против стран, не входящих в Запад, после запрета на участие в Евро-2028 и Евро-2032, подала заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032, но они были признаны непригодными из-за продолжающейся войны против Украины.

Израильские команды не будут исключены из футбольных соревнований - УЕФА24.09.25, 14:41 • 2852 просмотра

Daily Mail пишет, что хотя УЕФА вряд ли учтет комментарии Дюкова, вопрос итальянских стадионов никуда не исчезнет. Президент УЕФА Александер Чеферин ранее называл эту ситуацию "позором", а затем добавил, что Италия имеет "худшую инфраструктуру" среди крупнейших европейских стран.

Еще в августе Эцио Симонелли, президент руководящего органа итальянской лиги, выразил свои опасения относительно того, что страну могут лишить права на проведение матчей.

"Я очень волнуюсь относительно Евро-2032. Под угрозой ли кандидатура?" Надеюсь, это только моя проблема, но когда президент УЕФА говорит, что наши стадионы находятся в состоянии комы, а Евро состоится через шесть лет, мы рискуем не произвести очень хорошего впечатления на международном уровне. Жаль, однако, что, кроме Удине, Бергамо и Турина, остальные наши стадионы находятся в коматозном состоянии. Чеферин резко критиковал итальянские стадионы, и я с ним согласен", — сказал Симонелли в интервью итальянскому государственному радио.

В Италии есть несколько культовых, но старых стадионов, которые нуждаются в улучшении, в частности "Сан-Сиро" в Милане и римский "Олимпико", но попытки сделать это могут быть медленными и сталкиваться с бюрократическими трудностями.

Симонелли добавил: "Мы отстаем от всех других стран. За последние 18 лет мы открыли только шесть стадионов, из которых только три находятся в Серии А. В остальной Европе их 226.

"Я очень обеспокоен. Мы давим на правительство, чтобы упростить процедуру и таким образом заставить замолчать знаменитые "комитеты против", которые в Италии никогда ничего не делают, и органы власти, которые должны защищать культурное наследие".

Дополнение

Согласно расследованию британской газеты, УЕФА, руководящий орган европейского футбола, выплатил почти 11 миллионов евро российским клубам с начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. И это было сделано уже после того, как клубам российской футбольной лиги было запрещено участвовать в европейских турнирах.

Павел Зинченко

СпортНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
УЕФА
Италия
Турция
Украина