россия подает заявку на замену Италии в качестве хозяев чемпионата Евро-2032, при том, что само государство-агрессор не имеет права участвовать в этом турнире. Причиной россияне назвали опасения, что итальянские стадионы будут не готовы к таким масштабным мероприятиям, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

россия сделала неожиданную заявку о замене Италии как хозяина Евро-2032. Турнир, который состоится через семь лет, должны совместно принимать Италия и Турция, но россияне заявили, что итальянские стадионы не будут готовы из-за устаревшей инфраструктуры.

А Россия, которую исключили из УЕФА и ФИФА после вторжения в Украину в 2022 году, заявила, что готова вмешаться, если проблемы станут реальностью.

"В Италии есть проблема со стадионом. Если они потеряют организацию стадионов, мы здесь. россия готова принять Евро-2032 вместо Италии", – заявил президент Федерации футбола москвы александр дюков российскому веб-сайту Sport.ru, как сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport.

россияне также заявили, что только одно из 10 предложенных мест проведения в Италии было одобрено УЕФА, а также предложили Турции взять на себя исключительные права на проведение.

Россия, которая продолжала проводить товарищеские матчи против стран, не входящих в Запад, после запрета на участие в Евро-2028 и Евро-2032, подала заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032, но они были признаны непригодными из-за продолжающейся войны против Украины.

Израильские команды не будут исключены из футбольных соревнований - УЕФА

Daily Mail пишет, что хотя УЕФА вряд ли учтет комментарии Дюкова, вопрос итальянских стадионов никуда не исчезнет. Президент УЕФА Александер Чеферин ранее называл эту ситуацию "позором", а затем добавил, что Италия имеет "худшую инфраструктуру" среди крупнейших европейских стран.

Еще в августе Эцио Симонелли, президент руководящего органа итальянской лиги, выразил свои опасения относительно того, что страну могут лишить права на проведение матчей.

"Я очень волнуюсь относительно Евро-2032. Под угрозой ли кандидатура?" Надеюсь, это только моя проблема, но когда президент УЕФА говорит, что наши стадионы находятся в состоянии комы, а Евро состоится через шесть лет, мы рискуем не произвести очень хорошего впечатления на международном уровне. Жаль, однако, что, кроме Удине, Бергамо и Турина, остальные наши стадионы находятся в коматозном состоянии. Чеферин резко критиковал итальянские стадионы, и я с ним согласен", — сказал Симонелли в интервью итальянскому государственному радио.

В Италии есть несколько культовых, но старых стадионов, которые нуждаются в улучшении, в частности "Сан-Сиро" в Милане и римский "Олимпико", но попытки сделать это могут быть медленными и сталкиваться с бюрократическими трудностями.

Симонелли добавил: "Мы отстаем от всех других стран. За последние 18 лет мы открыли только шесть стадионов, из которых только три находятся в Серии А. В остальной Европе их 226.

"Я очень обеспокоен. Мы давим на правительство, чтобы упростить процедуру и таким образом заставить замолчать знаменитые "комитеты против", которые в Италии никогда ничего не делают, и органы власти, которые должны защищать культурное наследие".

Дополнение

Согласно расследованию британской газеты, УЕФА, руководящий орган европейского футбола, выплатил почти 11 миллионов евро российским клубам с начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. И это было сделано уже после того, как клубам российской футбольной лиги было запрещено участвовать в европейских турнирах.